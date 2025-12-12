Faire rayonner le phở vietnamien à l’échelle internationale

Partant de l’idée de la “Journée du phở ” créée en 2017, le journal Tuổi Trẻ (Jeunesse) a transformé l’événement en une campagne de promotion culturelle, gastronomique et de stimulation commerciale d’envergure internationale.

En octobre 2023, c’était la première fois que le premier Festival du phở vietnamien (Vietnam Pho Festival) était organisé à l’étranger - au Japon. Il s’agissait du premier festival à présenter la cuisine vietnamienne au Japon, notamment le phở, plat typique et emblématique du pays, a souligné l’ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hiêu.

Organisé dans le parc Yoyogi à Tokyo, le festival a présenté de nombreux labels de phở en provenance de différentes régions du Vietnam, notamment le phở Dậu, le phở Thìn et le phở de l’hôtel Majestic Saigon...

Attirer de nombreux convives

Cette manifestation a attiré plus de 80.000 convives. Des foules de Japonais et de touristes internationaux ont fait la queue pendant de longues heures pour savourer un bol de phở délicieux, et de nombreux stands ont été à court d’ingrédients avant la fermeture. L’accueil chaleureux des gourmets japonais a véritablement comblé les chefs cuisiniers.

Figurant dans le contexte de célébration du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon, cet événement a ainsi porté l’essence de la gastronomie et des produits agricoles vietnamiens vers le monde.

Un an après, en octobre 2024, le Festival du phở vietnamien s’est tenu à Séoul (République de Corée). Vu Hô, ambassadeur du Vietnam dans ce pays, a partagé que la communauté vietnamienne en République de Corée comptait 300.000 personnes auxquelles des millions de Sud-Coréens accordent une affection particulière comme en témoignent les restaurants de phở vietnamien déjà présents dans ce pays.

Participer au Festival du phở vietnamien était néanmoins une excellente occasion de déguster différentes saveurs de ce plat typique vietnamien proposé par des marques renommées.

D’après M. Hô, cette spécialité vietnamienne ne cesserait pas d'être un plat de restaurant mais deviendrait un plat familier dans les familles sud-coréennes.

Dans le cadre de ces festivals, de nombreuses activités ont été organisées telles que des démonstrations de la production des nouilles du phở, des ateliers sur l’amour du phở, des concours de préparation de phở, des expositions et des projections de vidéos sur l’histoire du phở...

Vers une exportation de riz durable

Non seulement le Festival du phở vietnamien est un voyage qui fait rayonner le phở vietnamien aux quatre coins du monde, mais l’événement vise également à valoriser le riz vietnamien, ingrédient principal des nouilles du phở, et à le faire connaître sur les cinq continents.

En octobre dernier, un tel festival a été organisé à Singapour. Il s’agissait de la troisième édition du festival organisée à l’étranger par le groupe Saigontourist et le journal Tuôi Tre.

Le Festival offre une véritable immersion gastronomique dans la cuisine vietnamienne, avec des plats emblématiques comme le phở, le bánh mì (sandwich)…, tous préparés par des chefs de renom. L'expérience est complétée par des espaces d'exposition présentant des produits agricoles, des épices fines et des offres touristiques, le tout animé par des spectacles de musique traditionnelle envoûtants.

L’évènement est devenu un véritable phénomène culturel en accueillant plus de 35.000 visiteurs étrangers. Outre la distribution de dizaines de milliers de repas, l'évènement a également favorisé les échanges commerciaux, avec plus de 400 contacts entre entreprises des deux pays, générant de nombreux contrats d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers de dollars.

"Le potentiel de coopération entre le Vietnam et Singapour est immense. Amener le phở en particulier, et la cuisine vietnamienne en général, plus près des chaînes de restaurants, des hôtels et du système de distribution à Singapour ouvrira de nombreuses opportunités commerciales. Je suis convaincu que si nous préservons avec constance la qualité, en garantissant l’originalité et l’identité vietnamienne, le phở et les plats vietnamiens pourront parfaitement conquérir le marché singapourien, puis se diffuser plus largement dans la région et dans le monde", a affirmé Trân Phuoc Anh, ambassadeur du Vietnam à Singapour.

