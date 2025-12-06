Journée nationale du phở 2025 pour valoriser le riz vietnamien dans le monde entier

Le 4 décembre, au siège principal du journal Tuôi Tre (Jeunesse), le Département des affaires étrangères et de la diplomatie culturelle (ministère des Affaires étrangères), l’Agence de promotion du commerce (ministère de l’Industrie et du Commerce), le Service de l’industrie et du commerce de Hô Chi Minh-Ville et l’Association vietnamienne de la culture et du culinaire ont tenu une conférence de presse pour annoncer la 9 e édition de la Journée nationale du phở 2025.

>> Le Pho vietnamien - un "ambassadeur culturel" entre le Vietnam et Singapour

>> Quand le goût du phở relie cultures et opportunités économiques

>> Douze plats vietnamiens dans le Top 100 des plats d’Asie du Sud-Est

Placé sous le thème "Valoriser le riz vietnamien - Rayonner sur les cinq continents ", l'édition de cette année se tiendra officiellement les 13 et 14 décembre au 135, rue Nguyên Huê, dans le quartier de Saigon à Hô Chi Minh-Ville. L'événement marque le coup d'envoi officiel d'une série d'activités importantes visant à honorer et promouvoir la gastronomie vietnamienne, notamment la Journée nationale du pho (12 décembre).

L'objectif principal de cet événement est de faire du pho un patrimoine culturel immatériel mondial, en racontant l'histoire du riz et des nouilles du Pho, porteurs de valeurs uniques en matière de culture, de cuisine, de diplomatie et d'économie. Après neuf ans d'existence, la Journée nationale du pho a dépassé le cadre d'un simple événement culinaire pour devenir un grand festival national rayonnant à l'international sous le nom de "Festival du phở du Vietnam" (Vietnam pho Festival en anglais).

Lors de la conférence de presse, Trân Xuân Toàn, rédacteur en chef adjoint du journal Tuôi Tre, a déclaré que cette année, en plus du Festival du phở du Vietnam organisé en octobre à Singapour, le comité d'organisation a décidé d'organiser la 9ᵉ Journée nationale du Pho afin de poursuivre la promotion, le service et la satisfaction des besoins de la population vietnamienne. Parallèlement, l'événement vise à valoriser le riz vietnamien, ingrédient principal des nouilles du phở, et à le faire connaître sur les cinq continents.

Participation de plus de 30 stands de pho

La Journée nationale du Pho 2025 à Hô Chi Minh-Ville proposera plus de 30 stands de pho, avec de nombreuses marques célèbres du pays telles que phở Huong Binh, phở Thin Bo Hô (Hanoï), phở Nhât Vi et Lac Hong Pho (Nam Dinh), phở Minh Pasteur, phở Ông Tây, phở Phu Gia, Pho'S, ATISPHO (Da Lat), phở Do - Bac Ha (Lao Cai), pho Nghi (Can Tho), phở Vit Roast (Lang Son), phở San - Que Son (Quang Nam), phở H'Mông Village (vieux Hà Giang), phở Since 1960 (vieux Bac Giang), phở Nho Pho Nui (Pleiku), phở Sam Ngoc Linh, phở Khoe (République de Corée)…

Lancé en 2017 et officiellement institué le 12 décembre 2018 comme Journée nationale du phở , cet événement dépasse le simple cadre d'un festival gastronomique. Il s'agit d'un voyage à la découverte de l'histoire du riz et des nouilles du phở, porteurs d'une profonde valeur diplomatique et économique, avec pour objectif ultime de faire du métier de cuisinier de phở et de la culture du phở un patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

Après avoir marqué les esprits au Japon et en République de Corée, l'événement de Singapour, en octobre 2025, est devenu un véritable phénomène culturel en accueillant plus de 35.000 visiteurs internationaux. Outre la distribution de dizaines de milliers de repas, l'événement a également favorisé les échanges commerciaux, avec plus de 400 contacts entre entreprises des deux pays, générant de nombreux contrats d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers de dollars américains.

La Quôc Khanh a partagé que les activités mises en place pour promouvoir le phở à l'international ont contribué à renforcer la compréhension de la richesse de la culture vietnamienne. Le phở n'est pas seulement un mélange de saveurs, mais aussi l'incarnation de la culture du riz, un lien invisible unissant les Vietnamiens du monde entier et un accueil chaleureux aux visiteurs internationaux.

Avec un prix unique de 40.000 dôngs par bol, le Comité d'organisation prévoit de servir 2.000 bols de phở et d'accueillir environ 100.000 visiteurs. Le comité a annoncé qu'il reversera au moins 10% des recettes des ventes de phở pendant le festival aux victimes des tempêtes et des inondations dans la province de Dak Lak. De plus, il mobilise activement les restaurants de phở du Vietnam et de l'étranger pour participer à l'événement du 12 décembre et créer ainsi une dynamique promotionnelle mondiale.

Texte et photos : Tân Dat/CVN