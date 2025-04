Le phở, vedette de la cuisine vietnamienne, se réinvente à la table du numérique

Le festival réunit plus de 50 stands d’entreprises et de marques culinaires des trois régions du pays, venues présenter leur savoir-faire et promouvoir l’image ainsi que la notoriété du phở.

Les visiteurs peuvent y découvrir et savourer les spécialités locales emblématiques, telles que le phở du Tây Bắc, de Nam Định, de Hanoï, sans oublier les déclinaisons typiques du Centre, du Sud du pays, et des versions internationales.

Fait notable, le festival met à l’honneur plusieurs enseignes renommées de Hanoï qui ont contribué à bâtir la réputation gastronomique de la capitale, parmi lesquelles : Phở Thìn Bờ Hồ, Phở Tư Lùn, Phở Hoàng Gia, Phở Vân Cù…

Des maîtres artisans proposent des démonstrations en direct, permettant aux visiteurs de plonger dans toutes les étapes de préparation de ce plat, depuis le choix des ingrédients jusqu’à la confection des nouilles de riz et la cuisson du bouillon.

Au-delà de sa mission de célébration et de rayonnement du phở vietnamien, tant au niveau national qu’international, cet événement propose de nombreuses nouveautés, mettant en lumière un voyage culinaire unique, des stands de phở de rue traditionnels, des vendeurs ambulants de phở et des expériences innovantes de "Phở IA" à l’ère du numérique.

De nombreuses activités de démonstration de fabrication de nouilles de phở se dérouleront lors du festival, tandis que le choix des ingrédients et des épices pour cuire le bouillon sera dévoilé aux visiteurs par des artisans chevronnés.

Dans le cadre de l’événement est prévue une table ronde intitulée "Le phở devient un patrimoine de l'UNESCO et sa portée à l'échelle internationale", avec la participation de nombreux chercheurs et artisans chevronnés.

Les échanges porteront sur plusieurs axes clés : le parcours du phở, de plat traditionnel à patrimoine culinaire mondial ; les étapes et défis liés à la préparation du dossier de candidature à l’UNESCO pour la profession du phở.

L'un des points forts du festival du phở 2025 est la statue du "vendeur du phở de rue de Hanoï", une image qui symbolise l'ensemble du processus de développement du patrimoine culturel du phở vietnamien.

La statue s’inspire directement de la sculpture originale Phở gánh du peintre The Son et du sculpteur Trân Quôc Thinh installée dans la rue gastronomique Duy Tân à Hanoï, capitale vietnamienne.

La statue mesure environ 1,75 m de haut, est faite de matériau composite, simulant l'image d'un vendeur du phở ambulant au début du XXe siècle dans les rues de Hanoï. Il porte une palanche traditionnelle à l'épaule, un pot de bouillon fumant d'un côté et une boîte en bois contenant les ingrédients du phở de l'autre.

Dans la forte transformation de l'ère numérique, le festival du Phở 2025 se distingue également par une expérience inédite : “phở IA”.

Pour enrichir l’expérience des visiteurs, les organisateurs ont installé des stands de phở appliquant la technologie AI-Chatbot.

Ainsi, sur ces stands, les visiteurs peuvent régler leurs achats par carte, tandis que l’ensemble du service est automatisé et robotisé, de la préparation du phở jusqu’à l’ajout des épices selon la demande des clients.

De nombreux spécialistes de la gastronomie ont souvent comparé la cuisine hanoïenne à un art du récit : non seulement savoureuse, mais aussi capable de raconter des histoires.

À travers le festival du phở 2025, les Hanoïens utilisent le phở pour raconter leur histoire : une ville à la fois ancienne et moderne, empreinte de délicatesse, d’élégance et d’inventivité.

