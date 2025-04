TasteAtlas honore le phở parmi les 100 meilleures soupes au monde

Photo : VNA/CVN

Le phở bò (nouilles au bœuf) a été noté 4,5 sur cinq, se classant à la 13e place de la liste. Ce plat à base de bœuf est préparé à partir de morceaux et de morceaux variés. Le bouillon est composé d’os, de jarret, de queue et de cou de bœuf, tandis que les garnitures comprennent de fines tranches de poitrine grasse (gầu), de flanc, de rond de bœuf, de tripes, de bœuf cuit et cru (tái nạm), de tendon (gân) ou de boulettes de bœuf (phở bò viên), bien que cette dernière version soit moins populaire au Vietnam.

Le pho au bœuf est généralement parfumé d’épices séchées comme la cannelle, l’anis étoilé, le clou de girofle, la cardamome et la coriandre. Servi bien chaud dans un bol, il est accompagné de nouilles de riz et est généralement garni de coriandre, d’oignons émincés et d’oignons verts hachés.

Le site web indique égalent que le phở bò tái chín est une version du phở bò (bœuf pho) préparé dans le Nord du pays. Cette soupe est préparée avec du bœuf bien cuit (chín) et du bœuf saignant ou à moitié cuit (tái), cuit dans le bouillon au moment de servir. On y trouve également du bouillon de bœuf, des os, du gingembre, des oignons, de la sauce de poisson, du sucre, de l’anis, des clous de girofle, de la cannelle et des nouilles de riz. Quelques tranches de rosbif et de bœuf cru sont servies dans chaque bol avant que le bouillon ne soit versé à la louche.

À côté, on trouve souvent un plateau de germes de soja, des quartiers de citron vert et des piments forts tranchés, permettant à chacun d’ajouter les garnitures à son goût. Les sauces hoisin et sriracha sont également des incontournables.

Photo : VNA/CVN

Potage qui est sans aucun doute le plat national du Vietnam. Il se consomme à toute heure de la journée, aussi bien au petit-déjeuner, au déjeuner, à quatre heures de l’après-midi ou au dîner. C’est aussi l’un des plats vietnamiens les plus appréciés en Occident grâce à ses saveurs complexes et uniques, et à son élégante simplicité.

Bien qu’il soit classé comme une soupe, le pho est servi en plat principal et ses deux bols n’ont jamais le même goût. Il est traditionnellement préparé avec un bouillon de poulet ou de bœuf, où les os mijotent tranquillement pendant au moins trois heures, jusqu’à ce que le bouillon soit parfait. L’ajout d’herbes et d’épices accentue les saveurs, tandis que les nouilles de riz moelleuses, les tranches de bœuf juteuses et les pousses croquantes subliment le plat.

TasteAtlas est une encyclopédie des saveurs, un atlas mondial mettant en avant des plats traditionnels, des ingrédients locaux et des restaurants authentiques. Le site Web a répertorié plus de 10.000 aliments et boissons du monde entier, et des dizaines de milliers d’autres restent encore à explorer et à cartographier.

VNA/CVN