Fierté de l'intelligence, de la capacité et du courage des femmes vietnamiennes

Une cérémonie marquant le 10 e anniversaire de la Journée internationale des femmes et des filles de science a eu lieu le 11 février (heure locale) à New York. Cet événement a été organisé pour honorer les femmes du monde entier qui ont surmonté de nombreux défis pour réaliser leur rêve d'explorer l'espace.

La cérémonie a été coorganisée par l'Initiative Spotlight, une initiative phare pour l'égalité des sexes lancée par le Secrétaire général des Nations unies, et la délégation polonaise. De nombreux représentants des États membres des Nations unies étaient présents, ainsi que des astronautes internationales, dont Amanda Nguyên, qui pourrait devenir la première femme vietnamienne à voyager dans l'espace.

S'exprimant au nom des pays de la région Asie-Pacifique, l'ambassadeur Dang Hoàng Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, a souligné que les progrès des femmes nécessitent le respect des principes d'égalité des droits, de diversité et d'inclusion. Il a insisté sur l'importance de l'autonomisation des femmes, leur permettant de participer activement et de jouer des rôles de leadership, favorisant ainsi l'innovation et provoquant des changements significatifs.

L'ambassadeur a également mis en lumière les efforts et réalisations du Vietnam en matière d'égalité des sexes, notamment en offrant aux femmes des opportunités égales dans divers domaines, particulièrement dans les secteurs de la science, de l'innovation et de la technologie. Le parcours inspirant d'Amanda Nguyên illustre brillamment l'intelligence, la capacité et la détermination des femmes vietnamiennes.

Le Vietnam a réaffirmé son engagement à collaborer avec la communauté internationale pour promouvoir l'égalité des sexes et soutenir les femmes dans la réalisation de leurs aspirations.

