Le président Luong Cuong félicite la première femme vietnamienne dans l’espace

Blue Origin, fondée par le milliardaire Jeff Bezos, a organisé le vol de la fusée suborbitale entièrement réutilisable New Shepard avec un équipage de six femmes dans l'ouest du Texas, aux États-Unis, le 14 avril (heure locale). Parmi elles, l'Américaine d'origine vietnamienne Amanda Nguyên. Elle a reçu une lettre du président vietnamien Luong Cuong.

Photo : VNA/CVN

Ce vol, baptisé mission NS-31, est le 11e vol spatial habité de Blue Origin. Le groupe d'astronautes sélectionné est composé de femmes exceptionnelles dans de nombreux domaines, dont Amanda Nguyên, fondatrice et directrice générale de l'organisation non gouvernementale RISE. Le voyage de la New Shepard a été un franc succès, atteignant une altitude de 100 km dans l'espace et revenant sain et sauf. Après le vol, Amanda Nguyen s'est imposée comme la première femme d'origine vietnamienne à s'envoler dans l'espace.

L'ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyên Quôc Dung, a assisté à la mission New Shepard et a remis une lettre du président Luong Cuong à Amanda Nguyên. Dans cette lettre, le président a exprimé sa joie et sa fierté qu'une femme d'origine vietnamienne ait, pour la première fois, effectué un vol spatial, soulignant ainsi le talent et l'intelligence des Vietnamiens aux États-Unis et dans le monde.

La lettre du président a souligné qu'en 2025, le Vietnam et les États-Unis célébreront le 30e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Dans le cadre de leurs relations globales, le Vietnam apprécie grandement les contributions positives de la communauté vietnamienne aux États-Unis, au développement et au progrès des États-Unis, ainsi qu'à la promotion de la coopération entre les deux pays.

Le président a également hautement apprécié la coopération entre Amanda Nguyên et le Centre spatial national du Vietnam (VNSC), qui contribue à promouvoir la coopération entre les États-Unis et le Vietnam.

Née le 10 octobre 1991, Amanda Nguyên est diplômée de l'Université Harvard et a effectué un stage à la NASA en 2013. Elle a ensuite travaillé au Centre d'astrophysique Harvard & Smithsonian, puis a été chargée de liaison adjointe de la Maison Blanche au Département d'État américain.

En novembre 2014, elle a fondé Rise, une organisation non gouvernementale vouée à la protection des droits civiques des victimes d'agressions sexuelles. En 2019, elle a été nominée pour le prix Nobel de la paix pour son engagement en faveur des droits des victimes d'agressions sexuelles.

VNA/CVN