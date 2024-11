Le Vietnam et le Canada renforcent leur partenariat en science et technologie

Un protocole d’entente vient d’être signé entre le Réseau vietnamien d’enseignement supérieur pour l’entrepreneuriat et l’innovation (VNEI) et l’Association des collèges et instituts du Canada (CICAN), marquant une nouvelle étape dans la coopération scientifique et technologique entre les deux pays.

L’accord vise à élaborer une proposition financée par le ministère canadien des Affaires étrangères pour la création d’un "Centre d’innovation Canada - Vietnam", destiné à stimuler l’innovation et le développement de startups. Ce centre sera une passerelle stratégique pour renforcer la capacité de recherche scientifique et d’innovation du Vietnam tout en maximisant les soutiens financiers canadiens dédiés à la transition climatique et énergétique, conformément à la Stratégie pour l’Indopacifique dévoilée par le Canada en 2022.

La CICAN, un partenaire clé de cette initiative, représente plus de 120 collèges et universités publics au Canada, formant le plus grand réseau éducatif du pays. Cette collaboration tire parti de l’expertise canadienne, reconnue mondialement, pour répondre aux besoins croissants du Vietnam en matière de développement durable et d’innovation technologique.

Le Canada, avec son système éducatif avancé, accueille actuellement plus de 20.000 Vietnamiens, étudiants et diplômés, qui contribuent à renforcer les liens entre les deux nations.

Ce protocole d’entente ouvre ainsi de nouvelles opportunités pour approfondir les échanges académiques et technologiques tout en répondant aux défis mondiaux.

Cette coopération prometteuse illustre l’engagement mutuel du Vietnam et du Canada à promouvoir l’innovation et le progrès durable, tout en renforçant leurs relations stratégiques.

