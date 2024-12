Le Vietnam et le géant américain des puces NVIDIA signent un accord de coopération

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président-directeur général de NVIDIA Jensen Huang ont assisté le 5 décembre à la signature d'un accord de coopération entre le gouvernement vietnamien et le géant américain des puces électroniques sur la création d'un centre de recherche et développement en intelligence artificielle (IA) et d'un centre de données IA au Vietnam.

Au cours de la séance de travail, le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié Jensen Huang pour avoir apporté un esprit de collaboration, de confiance et de sincérité au partenariat entre NVIDIA et le Vietnam. Il a félicité le dirigeant pour son leadership intellectuel et son rôle décisif dans la définition de l'engagement de NVIDIA à faire du Vietnam sa "deuxième Patrie".

Photo : VNA/CVN

"Nous nous sommes rencontrés trois fois en un peu plus d'un an, démontrant ainsi notre confiance mutuelle, notre sincérité et notre collaboration", a déclaré le Premier ministre.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reconnu les contributions de NVIDIA et de Jensen Huang lui-même au développement du Vietnam, en particulier dans l'exploitation de la science, de la technologie et de l'IA pour stimuler la croissance nationale. Il a encouragé une collaboration plus poussée, exhortant NVIDIA à étendre son expertise à des domaines critiques tels que le développement de l'IA, le transfert de technologie, l'infrastructure de l'IA et le développement des ressources humaines.

Il a également appelé NVIDIA à collaborer avec le Vietnam et à le soutenir dans des domaines tels que l'infrastructure de données, le cloud computing, l'Internet des objets (IoT), ainsi que l'exploration spatiale et la technologie marine. Il a souligné l'importance d'inspirer le mouvement entrepreneurial du Vietnam et de promouvoir l'innovation et l'IA, alors que le pays cherche à réaliser sa vision de prospérité nationale et de bonheur pour son peuple.

Il a rassuré NVIDIA de l'engagement continu du Vietnam à créer un environnement favorable aux opérations de l'entreprise dans le principe d'intérêts harmonisés et de risques partagés.

Pour sa part, Jensen Huang a déclaré que le Vietnam avait le potentiel, l'infrastructure et les ressources humaines pour développer l'IA, qui est de plus en plus appliquée dans les domaines socio-économiques du Vietnam.

Remerciant le Premier ministre Pham Minh Chinh pour sa vision et ses encouragements, il a déclaré que lui et son entreprise s'engagent à toujours être un ami et un partenaire du Vietnam dans son parcours de développement.

VNA/CVN