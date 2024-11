Introduire les marques technologiques vietnamiennes à l'international : nécessité d'un cadre juridique adapté

Photo : CMC/CVN

Aujourd'hui, dans le domaine des solutions logicielles et des services informatiques, le Vietnam compte plusieurs noms reconnus dans la région et dans le monde, tels que Viettel, FPT, CMC, VMO...

À l'heure actuelle, pour permettre à davantage d'entreprises vietnamiennes de s'implanter à l'étranger et d'y établir leur marque, il est nécessaire de mettre en place un cadre juridique approprié et de lever les obstacles pour que les entreprises et les produits technologiques "Made in Vietnam" puissent "s'exporter" avec succès.

Histoire d'une entreprise pionnière

Depuis sa création en 1993, le Groupe technologique CMC Corporation a développé sa stratégie d'entreprise en s'appuyant sur plusieurs facteurs. Pour s'adapter aux tendances technologiques, le Groupe CMC s'est concentré sur quatre piliers essentiels : l'infrastructure numérique, la technologie et les solutions, le commerce international, la recherche et l'éducation.

Trân Tuân Thanh, chef du Bureau du Comité des affaires stratégiques internationales du Groupe CMC, explique que pour investir à l'étranger, il faut d'abord établir une base solide au niveau national. Au Vietnam, dans le domaine de l'infrastructure numérique, le Groupe CMC a fourni de nombreuses plateformes telles que : services de centres de données (data center), informatique en nuage (cloud computing), sécurité informatique (security)... Dans le domaine de la technologie et des solutions, CMC a développé de nombreuses solutions de transformation numérique, collaborant avec les agences gouvernementales et les localités pour accélérer le processus.

Pour disposer de ressources compétitives à l'étranger, il y a dix ans, le Groupe CMC a accéléré la recherche sur les technologies de pointe en créant l'Institut de recherche appliquée CMC. En 2024, les premiers diplômés de l'Université CMC constitueront une source importante de main-d'œuvre pour permettre à l'entreprise de pénétrer plus profondément sur le marché des technologies de l'information, tant au niveau national qu'international.

Grâce à la mise en place de solutions en ressources humaines, associée à des modèles complets de services informatiques pour les partenaires étrangers, et pour développer son pilier commercial international, le Groupe CMC a ouvert son premier bureau au Japon en 2017. Aujourd'hui, le Groupe CMC a établi son troisième bureau et envisage de poursuivre son expansion vers les marchés américain, allemand, britannique...

VMO Holdings, active depuis 12 ans dans le domaine des logiciels et des services informatiques, est une PME qui génère désormais des revenus sur les marchés étrangers. Nguyên Khánh Diêp, directrice générale adjointe de VMO Holdings, explique : "Lors de nos investissements à l'étranger, VMO Holdings a rencontré de nombreux défis. La leçon la plus précieuse que toute entreprise doit retenir est de bien choisir son marché, de préparer soigneusement ses ressources et d'étudier le cadre juridique et politique, car chaque pays a un système politique et juridique différent. L'expérience des entreprises pionnières est extrêmement précieuse et doit être consultée et mise à profit".

Photo : CMC/CVN

Dans la démarche "Go-global", les entreprises ne font pas que développer leurs marchés et créer de nouveaux espaces de développement, elles créent également un environnement pour former leurs employés, développer leurs connaissances et améliorer leur expertise afin de pouvoir concurrencer les principales entreprises nationales et étrangères.

Nguyên Khánh Diêp indique que les entreprises technologiques vietnamiennes qui s'implantent à l'étranger souhaitent vivement que leurs produits soient reconnus comme des marques vietnamiennes dans les pays d'accueil. Sur cet aspect, les entreprises vietnamiennes nécessitent un soutien du ministère de l'Information et des Communications pour renforcer la reconnaissance de la marque IT vietnamienne au niveau régional et mondial.

Accompagnement, soutien et résolution des difficultés

Ces dernières années, grâce au soutien des agences gouvernementales et des ministères de l’Information et des Communications ; du Plan et de l’Investissement..., de nombreuses entreprises numériques ont pris confiance pour s'aventurer sur le marché mondial dans divers secteurs technologiques. Cependant, le Vietnam manque encore d'un cadre juridique servant de "tremplin" et de motivation pour les entreprises vietnamiennes souhaitant s'implanter à l'étranger. Sans un cadre juridique clair, approprié et internationalement reconnu, elles ne seront pas légalement protégées en cas de litiges ou lorsqu'elles souhaiteront se développer sur un deuxième ou troisième marché.

Vu Van Trung, vice-directeur du Département des Investissements Étrangers au ministère du Plan et de l'Investissement, explique : "Pour l'expansion à l'étranger, toutes les entreprises, grandes ou petites, doivent être attentives aux aspects juridiques tant vietnamiens que locaux, ainsi qu'aux questions juridiques impliquant le Vietnam dans les relations bilatérales et multilatérales. De plus, le secteur des technologies de l'information étant nouveau pour de nombreux pays, y compris le Vietnam, il n'existe pas encore de lois et règlements clairs et complets, mais le ministère du Plan et de l'Investissement soutient les politiques favorables aux entreprises s'implantant à l'étranger".

Selon les statistiques du ministère de l'Information et des Communications, jusqu'en octobre 2024, le pays comptait plus de 51.000 entreprises numériques, environ 1.540.000 travailleurs, dont plus de 500.000 ingénieurs.

Actuellement, de nombreux grands groupes et entreprises ont développé un écosystème de produits numériques "Made in Vietnam" et accompagnent les entreprises technologiques vietnamiennes dans leur expansion mondiale. Pour réussir à l'international, outre l'identification des marchés et l'élaboration de stratégies, les entreprises vietnamiennes doivent mettre davantage l'accent sur le renforcement de la reconnaissance de leur marque IT sur les marchés étrangers.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Thanh Tuyên, vice-directeur en charge du département de l'Industrie des Technologies de l'Information et des Communications au ministère de l'Information et des Communications, indique que ces dernières années, le ministère a créé un groupe consultatif pour accompagner les entreprises à l'étranger en tant que partenaire de confiance. Ainsi, la position des entreprises vietnamiennes s'est progressivement renforcée.

Le ministère collabore également avec diverses entités et entreprises pour participer à des expositions internationales et soutient les entreprises ayant des produits exceptionnels dans leurs activités de promotion commerciale. En particulier, chaque année, le ministère organise l'évaluation et la reconnaissance des excellents produits "Made in Vietnam" à travers des prix technologiques prestigieux.

Le ministère de l'Information et de la Communication reconnaît que les entreprises numériques investissant à l'étranger ont besoin d'un point de contact unique pour recevoir les propositions et suggestions concernant les difficultés et défis rencontrés dans le développement des marchés étrangers. Il est particulièrement important de renforcer les programmes de promotion des entreprises participant aux activités de promotion commerciale du Vietnam à l'étranger.

Dans un avenir proche, le ministère redoublera d'efforts pour remplir son rôle de point focal et accompagner les entreprises informatiques vietnamiennes dans la résolution de leurs difficultés et leur réussite sur les marchés étrangers.

VNA/CVN