Hô Chi Minh-Ville accueillera un événement international ArtTech

>> L’UEH alancé ArtTech FusionHub

Photo : CTV/CVN

La 3e édition d'ArtTech Fusion, dont le thème est "New ArtTech for Future Generations", vise à promouvoir le développement de l'ArtTech, en particulier son application à l'éducation et au développement des générations futures.

Pas moins de 11 universités internationales de Chine, d'Italie, de Thaïlande, de Singapour, du Brésil, de la République de Corée et de Taiwan (Chine) participeront à une série de 30 activités académiques et pratiques au cours de cet événement de trois jours.

Huit expositions, 10 séances de discussion et cinq ateliers couvriront des sujets tels que ArtTech - Tendances mondiales et applications potentielles, l'expérience ArtTech, ArtTech et impacts sociaux, et ArtTech et développement durable.

En tant que point culminant de la série d'événements internationaux, une performance de mode tangible et interactive promet d'offrir de nouvelles perspectives sur la manière dont l'ArtTech peut avoir un impact positif sur les personnes et la vie, en particulier pour nourrir une future génération créative, innovante et socialement responsable.

S'exprimant lors d'une conférence de presse en début de semaine, le Professeur Nguyên Khac Quôc Bao, directeur adjoint de l'Université d'économie de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré qu'ArtTech Fusion sert de forum d'échange entre le monde universitaire (professeurs, conférenciers et étudiants) et la communauté des passionnés d'ArtTech.

Il favorise le potentiel créatif et innovant de la jeune génération et nourrit la créativité et la capacité de résolution de problèmes flexible des futurs dirigeants, a déclaré Nguyên Khac Quôc Bao.

"Avec la combinaison de la technologie et de l'art, l'événement pose les bases de nouvelles initiatives et solutions qui contribuent à résoudre les défis mondiaux, tout en favorisant le développement harmonieux et durable de la communauté", a-t-il déclaré.

L'événement sera organisé par ArtTech Hub et le Collège de technologie et de design de l'UEH sur les deux campus de l'Université d'économie de Hô Chi Minh-Ville.

VNA/CVN