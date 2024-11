Bientôt la Semaine des sciences et technologies VinFuture 2024

La Semaine des sciences et technologies, ainsi que la cérémonie de remise des prix VinFuture 2024, se tiendront du 4 au 7 décembre sous le thème "Rebond résilient". Cet événement s’annonce comme un carrefour d’échanges et d’innovations, réunissant des experts de renommée mondiale.

Photo : BTC/CVN

L’ouverture de la semaine sera marquée par un colloque intitulé "Sciences pour la vie", prévu les 4 et 5 décembre. Ce colloque comprendra quatre sessions thématiques : Matériaux pour un avenir durable ; Mise en œuvre de l’intelligence artificielle dans la réalité ; Pollution de l’air et transport : opportunités et défis pour le Vietnam et le monde ; Innovations en soins cardiovasculaires et neurologie.

En parallèle, une série de dialogues intitulée "Explorer l’avenir VinFuture" visera à connecter des scientifiques internationaux avec des instituts de recherche, des universités et des entreprises vietnamiennes. Les discussions porteront sur des sujets variés, tels que de nouvelles approches pour contrôler l’hypertension, des innovations en énergie solaire et des techniques avancées de matériaux.

Près de 1.500 projets candidats

Le temps fort de la semaine sera la cérémonie de remise des prix VinFuture 2024, prévue le 6 décembre au théâtre Hô Guom à Hanoï. Cet événement célébrera des inventions et technologies révolutionnaires, avec près de 1.500 projets candidats provenant de plus de 80 pays, une augmentation notable par rapport à la première édition.

Ces projets couvrent des domaines clés tels que : La santé (36,3%) ; L’énergie durable (24,6%) ; L’intelligence artificielle (13,8%). Une attention particulière sera portée à des projets innovants, comme l’utilisation de l’IA pour découvrir de nouveaux médicaments ou des solutions face au changement climatique.

Photo : BTC/CVN

Le nombre de scientifiques internationaux partenaires des projets candidats a également connu une hausse significative, atteignant 9.101, contre seulement 1.200 lors de la première édition. Parmi eux, 31,4% proviennent des Amériques, 28,3% d’Europe et 26,0% d’Asie.

Le 7 décembre, au lendemain de la remise des prix, l’événement "Bonjour l’avenir : rencontre avec les lauréats du Prix VinFuture 2024" permettra aux lauréats de partager leurs expériences et leurs parcours de recherche. Des experts animeront des discussions thématiques et interagiront avec de jeunes scientifiques ainsi qu’avec des entreprises souhaitant exploiter les résultats de ces recherches.

Parmi les 9.101 partenaires des projets candidats, 1.347 (soit 14,8%) figurent parmi les 2% des chercheurs les plus cités au monde, représentant des institutions prestigieuses comme Harvard, le MIT et l’université d’Oxford. La présence de ces experts renforce la qualité et le prestige des projets soumis.

Le Dr. Lê Thai Hà, directeur exécutif du Fonds VinFuture, a souligné que l’augmentation de la quantité et de la qualité des projets reflète la mission du prix, qui vise à améliorer la qualité de vie tout en respectant les critères de développement durable. Le prix VinFuture ambitionne ainsi de promouvoir des initiatives scientifiques et technologiques innovantes à l’échelle mondiale.

En marge des événements principaux, VinFuture honorera ses partenaires - des scientifiques ayant contribué à identifier et promouvoir des projets d’impact mondial. Ces partenaires partageront leurs motivations et leurs engagements envers le prix, renforçant l’importance des collaborations internationales dans le progrès scientifique et technologique.

Phuong Nga/CVN