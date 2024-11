"Le levier" pour développer les secteurs pharmaceutique et biotechnologiques

Le monde vit une véritable explosion des sciences et technologies, entraînant une transformation profonde de nombreux secteurs, dont la pharmacie et les biotechnologies. L'innovation continue, la recherche de nouvelles solutions et de technologies de pointe deviennent des impératifs pour répondre aux défis que ces secteurs rencontrent.

Dans ce contexte, la propriété intellectuelle s'impose comme un facteur clé et l'innovation ouverte ainsi que les inventions constituent de puissants leviers pour établir des bases solides en vue d'un développement durable et créatif de l'industrie pharmaceutique et biotechnologique au Vietnam.

Favoriser l'innovation ouverte

Lê Huy Anh, vice-directeur du Bureau de la Propriété Intellectuelle du ministère des Sciences et Technologies, a affirmé l'importance de l'innovation ouverte et des inventions dans le domaine pharmaceutique et biotechnologique, soulignant la nécessité pour le Vietnam de se concentrer sur l'élaboration de politiques et l'amélioration de son cadre juridique afin de promouvoir l'innovation ouverte et le développement de ces secteurs dans les années à venir.

Le Bureau de la Propriété Intellectuelle reconnaît que la propriété intellectuelle n'est pas seulement un outil pour protéger les droits des inventeurs, mais également un moteur essentiel pour le développement des industries, dont celles de la pharmacie et des biotechnologies.

Les inventions et solutions utiles dans ces secteurs peuvent transformer la vie des gens, améliorer la qualité des soins de santé et protéger l'environnement ; elles jouent également un rôle majeur dans le développement de l'économie de la connaissance et la création de valeur ajoutée pour la société. Les politiques et les réglementations concernant l'innovation et les brevets en général, et spécifiquement dans le domaine pharmaceutique et biotechnologique, sont assez complètes et contribuent à promouvoir le modèle d'innovation ouverte dans le secteur de la santé, en reliant les solutions innovantes aux produits et services.

Lors du Forum "Innovation ouverte et brevets pour le développement des secteurs pharmaceutique et biotechnologique au Vietnam", Nguyên Thanh Bình, vice-président de l'Association des Inventeurs du Vietnam, a souligné la nécessité d'appliquer des stratégies d'innovation ouverte adaptées à ces secteurs. Cela permettrait de stimuler la recherche scientifique et l'application des avancées technologiques, tout en renforçant les services de santé communautaire.

Il a aussi insisté sur l'importance de mettre régulièrement à jour les réglementations existantes, afin de faciliter l'innovation tout en respectant les lois sur la propriété intellectuelle, notamment en ce qui concerne les brevets.

L'amélioration de la santé publique

De son côté, Nguyễn Hoàng Định, vice-directeur de l'Hôpital universitaire de médecine et de pharmacie de Hô Chi Minh-Ville, a mis en lumière le rôle crucial de l'innovation dans le secteur de la santé. "L'innovation en santé consiste à développer et appliquer des technologies, processus et solutions novateurs pour améliorer la qualité des soins et accélérer l'adoption des progrès scientifiques", a-t-il expliqué. L'innovation dans le secteur médical permet de répondre aux besoins croissants en matière de soins de santé, en couvrant tous les aspects, de la prévention des maladies à la production de médicaments, de vaccins, de dispositifs médicaux et produits biologiques.

L'intelligence artificielle (IA) représente une tendance mondiale, notamment dans les biotechnologies. Grâce à l'IA, de nombreuses applications médicales ont vu le jour, allégeant ainsi la charge de travail des hôpitaux et améliorant l'efficacité des soins. L'application de l'IA en médecine est désormais de plus en plus courante, promettant des progrès significatifs, en particulier dans les zones rurales et reculées. Cela permet de résoudre le problème du manque de médecins et stimule, par la même occasion, l'innovation dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique.

Le développement et la protection des brevets dans le secteur médical sont essentiels, mais complexes. Pour protéger efficacement les inventions médicales, en particulier celles liées à la prévention, au diagnostic et au traitement des maladies, il est crucial de comprendre les limitations légales concernant la protection des méthodes médicales. Une description claire et détaillée de l'invention, précisant que celle-ci ne concerne pas un diagnostic ou un traitement, peut également faciliter le processus de protection des inventions .

