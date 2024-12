Le chef du Parti, Tô Lâm, reçoit le Pdg de NVIDIA, Jensen Huang

Le secrétaire général du PCV a hautement apprécié les efforts du Pdg de NVIDIA et de son équipe dans la coopération avec le gouvernement vietnamien pour promouvoir la coopération et concrétiser l'engagement de "faire du Vietnam la deuxième maison de NVIDIA" à travers la création d’un centre de recherche et développement pour l'intelligence artificielle (IA) et d’un centre de données pour l’IA au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Tô Lâm a souligné que le Vietnam se trouvait à un moment très important marqué par des changements révolutionnaires dans la pensée et les méthodes d'organisation et de mise en œuvre des stratégies de développement national dans la nouvelle ère. Selon lui, le Vietnam considère les domaines des semi-conducteurs et de l’IA comme une priorité stratégique pour créer de grandes avancées en matière de productivité et de compétitivité, et pour participer plus profondément aux chaînes de valeur technologique mondiales.

Un grand partenaire stratégique

Il a affirmé que le Parti et l'État du Vietnam considéraient le NVIDIA comme un grand partenaire stratégique dans les domaines des semi-conducteurs et de l'IA et s'engageaient à créer les conditions les plus favorables pour une mise en œuvre efficace de la coopération entre les deux parties.

De son côté, le Pdg de NVIDIA a exprimé son impression sur la vision d'avenir et la forte détermination du Parti et du gouvernement du Vietnam à amener le pays vers une percée grâce aux sciences, aux technologies et à l'innovation dans la nouvelle ère.

Il a affirmé sa volonté de coopérer avec le Vietnam dans la construction d'infrastructures, l'éducation et la formation, de soutenir les start-up d'IA vietnamiennes et d'accompagner le Vietnam vers ses objectifs de développement.

VNA/CVN