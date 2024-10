La Société technologique NTQ Solution vise l'international dès les premiers pas

"La mondialisation" est l'objectif de NTQ Solution depuis sa fondation. Treize ans après sa création, la société s'est imposée sur la carte mondiale des technologies numériques, présente dans une vingtaine de pays et territoires, et comptant sept succursales à travers le monde. NTQ Solution illustre parfaitement la réussite d'une entreprise technologique vietnamienne sur le marché international.

NTQ Solution est née de l’initiative de cinq ingénieurs informatiques en 2011, en pleine vague de développement d’applications mobiles. Dans ses débuts, la société s’est spécialisée dans la fabrication de logiciels destinés à la gestion des hôtels et des restaurants. Au fil du temps, elle a également visé l’exportation de ses logiciels.

Le Japon, un marché cible

Le Japon a rapidement été identifié par NTQ Solution comme un marché cible à partir duquel elle pourrait s’étendre vers d’autres marchés.

"Les marchés japonais et vietnamien présentent de nombreuses similitudes. Le marché japonais a un énorme besoin de transformation numérique et de services informatiques, très adaptés aux entreprises vietnamiennes. En outre, le marché japonais a une manière très méthodique de mettre en œuvre le travail, ce qui facilite l’accueil de projets par les entreprises vietnamiennes. Lorsque celles-ci sont capables de répondre aux exigences de qualité du Japon, elles peuvent survivre et se développer à l’échelle internationale", a déclaré Pham Thai Son, Pdg de NTQ Solution.

Le premier succès sur un marché réputé pour son exigence technologique témoigne de la détermination et des efforts de NTQ Solution pour fournir un service de la plus haute qualité, laissant ainsi une bonne impression auprès des clients japonais et suscitant progressivement l’intérêt de nombreux nouveaux partenaires.

En s’inspirant des stratégies de développement des grandes entreprises internationales, NTQ Solution élargit progressivement sa présence sur de nouveaux marchés, non seulement dans des pays de culture similaire au Vietnam, mais également dans des pays à la culture différente et aux exigences technologiques élevées, tels que les États-Unis, l’Allemagne, la République de Corée et Hong Kong (Chine).

Dans la chaîne de valeur d’exportation de logiciels et de services informatiques, NTQ Solution est capable d’entreprendre des tâches à haute valeur ajoutée, telles que la consultation, la conception de systèmes, l’exploitation et la conversion, et ne se limite pas à un simple service d’usinage.

Répondre aux normes mondiales

Dès ses premiers pas sur le marché international, le PDG de NTQ Solution, Pham Thái Son, a défini un objectif clair : la qualité des produits et des services doit répondre aux normes mondiales, soutenue par une équipe de professionnels.

"Premièrement, il faut choisir des produits et services appropriés à proposer sur les marchés étrangers, car si les produits et services ne sont pas suffisamment bons, il sera difficile d’avoir une chance sur ces marchés. Deuxièmement, il faut choisir le personnel adéquat, disposer d’un plan financier suffisamment long pour promouvoir nos activités de manière persistante et avoir le temps de comprendre le marché ainsi que les besoins des clients afin de concevoir et d’améliorer progressivement nos services", a-t-il déclaré.

En avril dernier, NTQ Solution et SB Technology, une société appartenant à SoftBank Corp (la troisième entreprise de technologie et de télécommunications au Japon), ont signé un accord de coopération en matière d’investissement pour établir un centre de développement technologique au Vietnam. L’objectif, au cours des trois prochaines années, est de rassembler plus de 300 collaborateurs technologiques de haute qualité, créant ainsi une base pour atteindre 1.000 employés lors de la prochaine phase de développement, afin de devenir l’un des principaux centres de développement au Vietnam et dans la région.

"SB Technology considère les entreprises qui coopèrent avec nous comme des partenaires, et NTQ Solution est un partenaire important dans notre système. NTQ Solution présente un grand potentiel de développement grâce à la qualité de ses ressources abondantes, à son expertise élevée, à sa sensibilité et à sa volonté d’appliquer de nouvelles technologies. Nous coopérons avec NTQ Solution dans l’esprit du +Doshin+ (s’accompagner mutuellement dans une relation de confiance). Ce sera le principal esprit de coopération qui permettra aux deux parties de progresser ensemble et d’atteindre les objectifs fixés", a déclaré Shinichi Ata, PDG de SB Technology en exprimant sa confiance et son appréciation envers son partenaire NTQ Solution

Depuis son premier contrat international, qui a généré un chiffre d’affaires modeste d’un peu plus de 0,01 USD, NTQ Solution a réalisé de nombreux projets s’élevant à plusieurs millions de dollars, conquérant plus de 700 clients dans le monde, dont de grandes entreprises comme AIA, Swiss Re Group et MBAgea. Elle est également devenue un partenaire technologique dans une vingtaine de pays. Le chiffre d’affaires total de l’entreprise en 2023 est d’environ 28 millions d'USD, en hausse de 30% par rapport à l’année précédente. En plus de ces résultats de croissance impressionnants, NTQ Solution participe également à des projets de consultation en stratégie technologique pour de grandes entreprises mondiales, une étape considérée comme l’une des plus élevées dans la stratification des services de technologie de l’information.

L’objectif constant de NTQ Solution est formulé comme suit : Rassembler des personnes talentueuses, s’unir, faire preuve de créativité et s’efforcer de surmonter toutes les difficultés pour construire NTQ Solution et devenir la principale entreprise technologique au Vietnam, affirmant ainsi la marque vietnamienne sur la carte numérique mondiale. Cette entreprise ambitionne de figurer parmi les cinq premières entreprises informatiques au Vietnam, avec un chiffre d’affaires atteignant 100 millions d'USD d’ici 2026.

