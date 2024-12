Vers un avenir durable avec des matériaux innovants

Photo : BTC/CVN

Face aux menaces croissantes du changement climatique, de la pollution et de l’épuisement des ressources, la recherche et l’application de matériaux durables s’imposent comme des solutions incontournables.

Lors de son discours d’ouverture, le Professeur associé Vu Hai Quân, recteur de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, a salué les initiatives remarquables de la Fondation VinFuture dans la promotion de la transition vers une économie verte.

Selon lui, les sources d’énergie renouvelable, telles que l’énergie solaire, éolienne et hydraulique, deviennent de plus en plus des piliers essentiels pour résoudre la crise énergétique mondiale et réduire les émissions de carbone.

Photo : BTC/CVN

Vu Hai Quân a souligné que la recherche et le développement de nouveaux matériaux pour les panneaux solaires et d’applications durables constituent l’un des éléments clés pour élargir l’utilisation des énergies renouvelables, contribuant ainsi directement aux objectifs de développement durable à l’échelle mondiale.

Partage de connaissances

"Cette session est une opportunité précieuse pour les scientifiques et les chercheurs de partager leurs connaissances, d’échanger des idées et de renforcer la coopération internationale, afin d’exploiter pleinement le potentiel de la science des matériaux au service d’un avenir meilleur", a déclaré le Professeur Richard Henry Friend, de l’Université de Cambridge (Royaume-Uni) et président du Conseil du prix VinFuture.

Photo : BTC/CVN

À son avis, le domaine des matériaux connaît une effervescence remarquable, marquée par des innovations à l’échelle mondiale ouvrant des perspectives illimitées pour la création de matériaux avancés aux performances exceptionnelles.

Des innovations qui changent la donne

L’intervenant Martin Andrew Green a, quant à lui, souligné l’importance cruciale des matériaux durables dans les technologies d’énergie renouvelable, en particulier les panneaux solaires. Il a insisté sur le fait que le développement de nouveaux matériaux pour ces dispositifs est indispensable pour encourager leur adoption à grande échelle, réduisant ainsi la dépendance aux combustibles fossiles et orientant le monde vers un avenir énergétique plus propre.

Photo : BTC/CVN

"La troisième révolution énergétique pourrait être une révolution solaire, grâce à de nouveaux matériaux capables de convertir l’énergie solaire en électricité avec une efficacité et des coûts sans précédent", a-t-il ajouté.

Le Professeur Martin Andrew Green est l'un des pionniers dans le développement de technologies révolutionnaires pour les panneaux solaires, notamment le PERC (Passivated Emitter and Rear Cell) et le TOPCon (Tunnel Oxide Passivated Contact). Fort de plusieurs décennies de recherche, il a été récompensé par des distinctions prestigieuses, telles que le Prix global de l’énergie (Global Energy Prize) en 2018 et le Prix Queen Elizabeth pour l’ingénierie (Queen Elizabeth Prize for Engineering) en 2023.

Perspectives prometteuses

Selon lui, la recherche sur de nouveaux matériaux ouvre des perspectives prometteuses pour la prochaine génération de panneaux solaires, avec des avantages significatifs par rapport au silicium traditionnel.

"Ces nouveaux matériaux permettent une meilleure absorption de la lumière, ce qui accroît l’efficacité de conversion des panneaux solaires. Cela réduit les coûts à toutes les étapes, de la production à l’installation, et même jusqu’à leur fin de vie", a-t-il expliqué.

Alors que la durabilité est devenue une priorité, l’efficacité reste le moteur de l’innovation technologique. Néanmoins, le Professeur Richard Henry Friend a mis en garde contre une éventuelle augmentation de la consommation qui pourrait accompagner ces améliorations. "Nous devons évaluer le cycle de vie complet des matériaux et concevoir des systèmes énergétiques aussi efficaces que possible. Placer l’efficacité au centre de nos préoccupations peut nous conduire à des avancées significatives pour un avenir durable, mais cela nécessite également un contrôle de la consommation", a-t-il souligné.

Appel à un accès équitable

Face aux défis liés à la recherche en matériaux, le Professeur Friend a insisté sur l’importance de solutions accessibles à tous. "Les matériaux pour un avenir durable doivent offrir des solutions pratiques, efficaces et évolutives, accessibles à tous, quel que soit leur statut socio-économique", a-t-il affirmé.

La Professeure Marina Freitag, de l’Université de Newcastle en Grande-Bretagne, a également plaidé pour une approche plus globale de la durabilité. Elle a souligné que celle-ci ne se limite pas à la recyclabilité ou à la biodégradabilité.

"Les matériaux durables doivent être conçus selon une philosophie de durabilité intégrale, garantissant une efficacité élevée tout au long de leur cycle de vie, tout en respectant l’environnement et en s’adaptant à diverses conditions d’utilisation", a-t-elle déclaré.

Photo : BTC/CVN

Experte en énergie, la Professeure Freitag se spécialise dans le développement de technologies utilisant la lumière, en intégrant des matériaux de coordination pour relever des défis cruciaux liés à la durabilité, la stabilité et l’efficacité des panneaux solaires hybrides. Ses travaux novateurs lui ont valu une reconnaissance internationale, notamment le Prix Göran Gustafsson en 2019 et le Prix Harrison-Meldola de la Royal Society of Chemistry en 2022. Elle est considérée comme une pionnière dans le domaine des dispositifs photovoltaïques durables.

Relier la science à la vie quotidienne

Lors de sa visite au Vietnam pour la Semaine des sciences et technologies VinFuture 2024, la Professeure Freitag a exprimé son admiration pour la mission de la Fondation VinFuture, qui relie la science à la vie quotidienne.

"Ce qui m’impressionne chez VinFuture, c’est son travail sur les percées scientifiques applicables, visant à résoudre des problèmes concrets. VinFuture ne se contente pas de célébrer l’excellence scientifique, mais crée aussi des modèles inspirants pour les jeunes générations", a-t-elle partagé.

Elle a également souligné que les événements internationaux organisés par VinFuture offrent une plateforme idéale pour les échanges scientifiques. "Je suis convaincue que la coopération internationale est essentielle pour relever les défis mondiaux et promouvoir le progrès scientifique et technologique", a-t-elle conclu.

La Semaine des sciences et technologies, ainsi que la cérémonie de remise des prix VinFuture 2024, se tient du 4 au 7 décembre sous le thème Rebond résilient. Cet événement s’annonce comme un carrefour d’échanges et d’innovations, réunissant des experts de renommée mondiale.

Phuong Nga/CVN