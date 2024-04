Musée de la victoire historique de Diên Biên Phu

Expositions et archives enrichies pour mieux servir les visiteurs

Pourriez-vous nous faire part des préparatifs du musée pour commémorer l’événement historique de Diên Biên Phu ?

Le Musée de la victoire historique de Diên Biên Phu est un lieu dédié à la préservation et à la valorisation des artefacts liés à la magnifique victoire du peuple vietnamien. 2024 est marquée par l'Année nationale du tourisme qui se déroule dans la province de Diên Biên, ainsi que par le 70e anniversaire de la victoire de la bataille de Diên Biên Phu. Les touristes visitant Diên Biên en général, et notre musée en particulier, augmentent considérablement.

En réponse à l'afflux de visiteurs, nous avons élaboré des plans détaillés. Concrètement, les préparatifs ont été entamés fin 2023 afin que le musée soit prêt à accueillir les visiteurs, vietnamiens et étrangers, dès le début de l'année 2024.

Quelles sont les nouvelles thématiques et expositions mises en place au Musée de la victoire historique de Diên Biên Phu à cette occasion spéciale ?

En préparation du 70e anniversaire de la victoire de la bataille de Diên Biên Phu, nous avons procédé à des retouches et à des compléments sur les objets et les documents régulièrement exposés au musée, dans le but de reconstituer de manière vivante les événements historiques à travers les explications fournies par nos guides. Ceci permettra aux visiteurs de mieux comprendre le déroulement de la bataille de Diên Biên Phu de 56 jours et nuits, ainsi que le courage exemplaire des soldats vietnamiens.

Nous avons également lancé des expositions thématiques sur le rôle du Président Hô Chi Minh dans la bataille de Diên Biên Phu afin de mettre en lumière le leadership de l'Oncle Hô et du Comité central du Parti communiste. En parallèle, nous avons lancé des projets de coopération avec des musées d'autres localités du pays.

Cette année, nous prévoyons de coopérer avec cinq musées pour organiser des expositions au Musée de la victoire historique de Diên Biên Phu. L'objectif est de promouvoir davantage la victoire de Diên Biên Phu et de présenter la culture des provinces partenaires aux habitants locaux et aux visiteurs.

Au début du mois de mars, nous avons organisé l'exposition "Ninh Binh dans la Résistance contre les Français", fruit d'une collaboration avec le Musée provincial de Ninh Binh. À la fin du mois de mars, c'était l'exposition "De la bataille de Diên Biên Phu en 1954 à la bataille de Diên Biên Phu aérien en 1972", en collaboration avec le Musée de la victoire contre les B52. En début d'avril, l'exposition "La province de Bac Ninh dans la résistance contre les Français", en partenariat avec le Musée de la province de Bac Ninh, a été organisée. Il s'agit d'une excellente occasion de mettre en valeur les contributions de Bac Ninh à la bataille de Diên Biên Phu, ainsi que son patrimoine culturel, notamment le quan ho, en présence d'artistes de ce chant alterné. Et fin avril, nous coopérerons avec le Musée de la logistique du ministère de la Défense pour organiser l'exposition "Le rôle de la logistique dans la bataille de Diên Biên Phu".

Le musée mène-t-il des activités de coopération internationale, notamment avec la France en vue d'enrichir les objets de l’armée française ?

La province de Diên Biên a bénéficié d’un projet financé par l’ambassade de France au Vietnam pour l'élaboration des visites de recherche sur la bataille de Diên Biên Phu. Le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme est chargé de collaborer avec l’ambassade de France au Vietnam pour sa mise en œuvre. En tant qu'établissement professionnel chargé de la conservation des objets des deux parties, nous avons fourni des conseils afin de concevoir des circuits de qualité pour les visiteurs étrangers, notamment les Français.

Le musée accorde toujours une attention particulière aux visiteurs étrangers, en particulier les Français, en raison de l'importance de la bataille de Diên Biên Phu dans l'histoire des relations entre la France et le Vietnam. Nous avons déployé des efforts pour sélectionner des objets représentatifs permettant de présenter de manière objective et approfondie les événements de cette bataille historique.

Pensez-vous aux mesures pour attirer davantage de jeunes visiteurs ?

Actuellement, les visiteurs principaux d'un musée historique sont généralement les anciens combattants. Cependant, depuis l'inauguration de la peinture panoramique "bataille de Diên Biên Phu", nous avons attiré un grand nombre de jeunes. Cette œuvre leur permet de mieux comprendre l'événement historique vieux de 70 ans. Attirant souvent des groupes d'élèves des écoles de Diên Biên et d'autres provinces avoisinantes telles que Son La et Lai Châu, cette peinture leur offre une expérience d'apprentissage pratique, leur permettant d'approfondir leurs connaissances de l'histoire nationale de manière interactive et ludique. Grâce au langage artistique, les jeunes peuvent plus facilement mémoriser les événements historiques du pays.

De plus, la province de Diên Biên accorde toujours une grande importance à l'enseignement de l'histoire aux jeunes. C'est pourquoi les visiteurs de moins de 18 ans sont exemptés de frais d'entrée.

Propos recueillis par Vân Anh/CVN

Photos : Vân Anh - Bùi Phuong/CVN