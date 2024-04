Journée internationale de la Terre : planète contre plastiques

Comment contrer le plastique à usage unique et trouver des solutions de remplacement ? Comment le plastique menace-t-il l’environnement et notre planète ? "Planet vs Plastics" (Planète contre plastiques), tel est le thème retenu pour la Journée internationale de la Terre 2024 qui se déroule annuellement le 22 avril. Son objectif : réduire 60% de la production de plastiques d’ici 2040.

Responsabilité commune : protéger notre Terre

Le 22 avril, des millions d’habitants peuplant notre planète célèbrent la Journée internationale de la Terre. Cet évènement annuel a pour but de sensibiliser les communautés au nettoyage et à la sauvegarde de la Terre qui abrite environ 8 milliards de personnes et des milliards d’espèces.

Cette célébration date des années 60, où les risques de la pollution étaient déjà vivement décrits dans l’ouvrage à succès de Rachel Carson intitulé Silent Spring (Printemps silencieux) et publié en 1962.

Photo : CTV/CVN

Selon l’agence de presse américain AP, le sénateur démocrate américain Gaylord Nelson, fervent défenseur de l’environnement, a initié ce Jour de la Terre en date du 22 avril. Il a démontré une grande préoccupation pour l’environnement, notamment lors de la marée noire engendrée par le déversement de millions de gallons de pétrole sur la côte du sud de la Californie en 1969.

Lors de sa visite sur le terrain suite à l’incident, Nelson a perçu la nécessité d’une initiative de "formation" sur l’environnement, à l’usage de tous les habitants du pays, du même ordre que les formations dispensées dans les universités à ce moment-là en vue de lutter contre la guerre américaine au Vietnam.

Nelson et ses collègues, dont le militant environnementaliste Denis Hayes, se sont évertués à propager cette initiative hors des universités et ont réussi à la transformer en une célébration internationale. Le Jour de la Terre a vu le jour dans ce contexte spécial et est aujourd’hui devenu une occasion de sensibiliser la population à la protection et au respect de l’environnement.

Photo : CTV/CVN

Vers une action commune de toute la planète

Selon l’organisation Earthday.org dont M. Hayes est président émérite, la Journée internationale de la Terre est célébrée pour la première fois le 22 avril 1970. Cette journée tombait un jour de semaine entre les vacances de printemps et les examens de fin d’année à l’université, permettant ainsi de favoriser au maximum la participation des jeunes à cette activité.

Au fil du temps, nombre de groupe d’action ont choisi cette célébration pour organiser des campagnes volontaires de protection de l’environnement comme le nettoyage de zones naturelles, par exemple.

Photo : CTV/CVN

Le Jour de la Terre a vraiment eu des impacts positifs illustrés par les manifestations massives de soutien à la cause environnementale par le public américain lors de la première édition en 1970. Ces activités ont par ailleurs favorisé l’adoption des lois "Clean Air, Clean Water, and Endangered Species" (lois sur la pureté de l’air, la propreté de l’eau et des espèces menacées) par le gouvernement de Richard Nixon entre 1970 et 1973. La Journée internationale de la Terre a effectivement lancé des campagnes environnementalistes modernes.

Les années suivantes, le Jour de la Terre s’est élargi en termes de taille et il s’agit aujourd’hui d’un évènement mondial, propagé dans plus de 192 pays et mobilisant un grand nombre de manifestants autour de thèmes d’action annuels.

Efforts du Vietnam

Lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial 2019 à Davos en Suisse, le ministre vietnamien des Ressources naturelles et de l'Environnement et un représentant du Forum économique mondial ont signé une lettre d'intention relative au traitement des déchets plastiques et à la construction d'une économie circulaire, visant à soutenir la participation du Vietnam à l'initiative du Partenariat mondial d'action pour le plastique.

Pour mettre en œuvre ce programme, un projet visant à renforcer la gestion des déchets plastiques au Vietnam a été approuvé par le Premier ministre en 2021. Le 19 novembre 2021, le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement a rendu une décision portant création d'un groupe de travail pour mettre en œuvre le Partenariat national d'action pour le plastique du Vietnam (Viet Nam National Plastic Action Partnership - NPAP).

Photo : VNA/CVN

Le 7 mars 2024, le vice-ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, Lê Công Thanh, a signé une décision publiant un plan pour mettre en œuvre les activités du NPAP et participer à des forums internationaux sur les déchets plastiques en 2024.

En outre, l'Institut de stratégie et de politique sur les ressources naturelles et l'environnement du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement collabore avec le Programme des Nations unies pour l'environnement pour élaborer des mesures visant à mettre en œuvre un projet visant à renforcer la capacité de gestion de la pollution plastique au Vietnam.

Depuis l’an 2000, le Jour de la Terre s’axe depuis plus en plus sur les questions de changement climatique, fléau de ces dernières décennies et urgence absolue.

L’édition 2024 se focalise sur les menaces accrues provoquées par le plastique. Ayant pour thème "Planète contre plastiques", le Jour de la Terre exige une réduction de 60% de la production de plastiques d'ici 2040 avec un objectif ultime de construction d’un monde sans plastique pour les générations ultérieures.

Hông Anh-VNA/CVN