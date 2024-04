Sécheresse, salinité et problème d'approvisionnement en eau potable dans le delta du Mékong

Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, cette année, la sécheresse et l'intrusion d'eau salée pourraient se produire à grande échelle dans les provinces du delta du Mékong et être plus sévères qu'en 2023. Ainsi, garantir l'accès à des sources d’eau douce pour les habitants locaux représente un défi majeur.

>> Le delta du Mékong fait face à une intrusion d'eau salée

>> L'intrusion d'eau salée menace la récolte de riz du delta du Mékong

>> Lutte contre la sécheresse et la salinisation à Trà Vinh

>> Le Premier ministre ordonne des mesures contre la chaleur et la sécheresse

Photo : VNA/CVN

Depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, la région du Sud a subi de nombreuses vagues de chaleur sévères et prolongées. En particulier, de nombreuses localités du delta du Mékong ont été confrontées à des épisodes de sécheresse et de salinité de l’eau, phénomènes qui pourraient s'aggraver prochainement.

Répondre de manière proactive

Le Centre national de prévision hydrométéorologique a informé que la salinité en mars avait culminé à 4 g/l, soit un niveau supérieur à celui de la même période de l’année précédente, et que l’eau salée avait pénétrée de 50 à 60 km à l'intérieur des terres.

Dès début mars, le Premier ministre Pham Minh Chinh a envoyé le télégramme officiel N°19/CD-TTg, appelant à une réponse coordonnée au pic d'intrusion d'eau salée. Ce télégramme a été adressé aux ministres de l'Agriculture et du Développement rural, des Ressources naturelles et de l'Environnement, de la Construction, de la Santé, de la Défense, de la Police ainsi qu'aux présidents des Comités populaires des provinces et villes du delta du Mékong.

Selon Nguyên Nhu Cuong, directeur du Département de la culture relevant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, cette agence a officiellement fermé le 7 mars l'écluse de Nguyên Tân Thành située sur le fleuve Tiên (bras antérieur du Mékong) - le deuxième plus grand ouvrage de prévention de la salinité dans la partie occidentale du Sud, afin de protéger près de 100.000 ha de cultures maraîchères et d’assurer l’approvisionnement en eau douce à près de 1,1 million de personnes dans les provinces de Tiên Giang et de Long An.

Photo : VNA/CVN

De son côté, Lê Quôc Viêt, chef adjoint de l’Office chargé des ouvrages hydrauliques de la province de Kiên Giang, a indiqué que récemment, son organisme s’était coordonné avec les agences hydrométéorologiques centrales et locales ainsi que les services concernés pour surveiller les conditions météorologiques, l'intrusion d'eau salée et la salinité. Il a également exploité de manière proactive et efficace le système hydraulique de lutte contre l’intrusion d’eau salée de Cai Lon - Cai Be, le plus important du delta du Mékong, ainsi que Xeo Rô.

Le Département de la culture recommande aux populations de passer de la riziculture à la culture de plantes résistantes à la sécheresse et à la salinité, surtout dans les zones gravement touchées. Actuellement, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural ajuste d'urgence le mécanisme de fonctionnement des travaux d'irrigation dans le delta du Mékong.

Selon le Professeur agrégé-Docteur Lê Anh Tuân, ancien directeur adjoint de l’Institut du changement climatique (Université de Cân Tho), les autorités et les habitants locaux ont acquis, ces dernières années, une expérience significative dans la lutte contre l'intrusion d'eau salée. Pour y faire face, les agriculteurs ont semé le riz de la campagne d’hiver-printemps très tôt (dès octobre dernier) et achevé la récolte avant l’intrusion de l’eau salée. De plus, ils ont également épandu de la paille et de l'herbe dans les champs pour limiter l'évaporation de l'eau. D’après M. Tuân, retenir l’humidité du sol est également une méthode efficace pour réduire l’intrusion saline.

Photos : VNA/CVN

"À long terme, il est nécessaire de reconstruire les zones naturelles de stockage d'eau douce à Dông Thap Muoi et dans le quadrilatère de Long Xuyên, comprenant les quatre provinces d’An Giang, de Kiên Giang, de Dông Thap et de Long An. Les gens y construisent désormais des digues. Dông Thap Muoi et le quadrilatère de Long Xuyên, autrefois des champs de roseaux, sont devenus des rizières", a partagé M. Tuân. Des scientifiques et des chercheurs, tant nationaux qu'internationaux, ont estimé que la digue avait perdu sa capacité à stocker l'eau.

Approvisionnement en eau courante

De nombreuses provinces et villes du delta du Mékong sont confrontées à une pénurie d'eau potable pour un usage quotidien. Rien qu'à Cà Mau, la sécheresse depuis le début de l'année a touché plus de 3.000 foyers locaux. Selon les données du Département de l'irrigation du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, l'intrusion d'eau salée en 2015-2016 et 2019-2020 a affecté 200 ouvrages d'approvisionnement en eau, entraînant le manque d'eau potable pour près de 100.000 ménages.

Actuellement, la population du delta du Mékong dépasse les 17 millions d'habitants, dont environ 5 millions de personnes souffrent d'une absence d'eau courante, et ce chiffre pourrait augmenter d'ici 2030.

Photo : CTV/CVN

Pour résoudre ce problème, les autorités ont investi dans la construction d'ouvrages d'approvisionnement en eau, en plus des travaux dans les zones rurales et les minorités ethniques financés par le gouvernement. Il y a près de 4.000 projets à grande échelle.

Selon les estimations, chaque année, le niveau d'affaissement dans le delta du Mékong varie de 0,5 cm à 3 cm, tandis que le taux d'élévation du niveau de la mer est d'environ 0,3 cm/an, ce qui rend les inondations et la pollution difficiles à contrôler.

Trân Thanh Nam, vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a souligné qu’afin d'assurer de l'eau propre pour la vie quotidienne des gens, en plus de rénover les systèmes de stockage d'eau existants tels que les étangs et les lacs, il est nécessaire d'investir dans le traitement de l'eau. "En plus du budget central et du capital APD ( aide publique au développement), les localités doivent donner la priorité à l’investissement dans la construction de projets d'approvisionnement en eau dans les zones de manque d'eau, les zones souvent touchées par la sécheresse, l'intrusion d'eau salée, la pollution de l'eau, les zones côtières et frontalières, ainsi que les îles", a suggéré M. Nam.

Télégramme officiel N°19/CD-TTg Face à la situation d'intrusion saline maximale, le télégramme officiel N°19/CD-TTg du 8 mars 2024 du Premier ministre a demandé aux ministères et localités concernés de se concentrer sur la réponse au point d'intrusion saline élevée dans le delta du Mékong. Le Premier ministre a également demandé aux présidents des Comités populaires des provinces et des villes de la région du delta du Mékong, en particulier de Bên Tre, Tiên Giang, Hâu Giang, Soc Trang et Trà Vinh, d'allouer de manière proactive les ressources locales, de mobiliser les forces et les équipements sur place, et de déployer immédiatement les mesures nécessaires adaptées à la situation spécifique de la localité pour garantir des sources d'eau douce pour la production et la vie quotidienne de la population, tout en évitant résolument de laisser les gens sans eau propre ou contraints d'utiliser de l'eau de mauvaise qualité.

Tùng Nguyên/CVN