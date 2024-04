Vers un élan du tourisme de Diên Biên

D’ici 2050, la province septentrionale de Diên Biên deviendra une localité de pointe en termes de tourisme culturel, historique et écologique d’envergure nationale, avec des services commerciaux fortement développés et une zone frontalière stable.

Photo : VNA/CVN

Selon le plan d'aménagement de la province de Diên Biên pour la période 2021-2030, vision jusqu'en 2050 approuvé récemment par le Premier ministre, cette localité deviendra le centre touristique du Nord-Ouest après 2030, une destination importante, un point de connexion pour le développement touristique des provinces du Nord du Laos et du Nord de la Thaïlande avec celles du Nord-Ouest, du Nord du Vietnam et du Yunnan (Chine).

"Trésor" dans le jungle

Diên Biên est une province montagneuse frontalière du Nord-Ouest, qui occupe une position stratégique particulièrement importante en termes de défense et de sécurité et est célèbre pour la victoire de Diên Biên Phu qui "a retenti à travers les cinq continents et a ébranlé le monde". En outre, Diên Biên est une localité partageant la même frontière avec la Chine et le Laos et est connue de la borne N°0, située à l'extrême Ouest du pays.

Outre des paysages naturels majestueux et poétiques, Diên Biên est une terre d'histoire héroïque, de culture unique, de climat frais. C'est le lieu de convergence de la quintessence de la région Nord-Ouest. Ses riches potentiels et atouts l'aident à développer le tourisme avec de nombreux produits uniques.

Le plus spécial est le tourisme historique et spirituel. Le champ de bataille de Diên Biên Phu a laissé un complexe de 45 vestiges dont les plus renommés sont la colline A1 (Éliane 2), le pont Muong Thanh, le quartier général du Général Giap, celui de De Castries... Ces sites attirent chaque année un grand nombre de touristes. En outre, une série d'autres ouvrages célèbres tels que le mémorial du Général Vo Nguyên Giap, le temple des martyrs du champ de bataille, le monument de la victoire de Diên Biên Phu, le musée de la victoire, le cimetière national des martyrs A1,... sont également des destinations impressionnantes pour les visiteurs.

Concernant le potentiel du tourisme culturel et écologique, fin 2023, Diên Biên comptait 18 patrimoines culturels immatériels nationaux, dont deux reconnus par l'UNESCO, à savoir le xoè des Thai (dans la Liste représentative des patrimoines culturels immatériels de l'humanité) et le chant then (patrimoine culturel immatériel de l'humanité).

Photo : VNA/CVN

Par ailleurs, Diên Biên possède également des atouts dans le développement du tourisme communautaire, de l'écotourisme, du tourisme culturel, du tourisme de découverte, de villégiature... La province est une terre de diversité culturelle avec 19 ethnies, porteuses de nombreuses valeurs culturelles traditionnelles spéciales. Diên Biên est également célèbre pour ses magnifiques sites naturels et ses grottes tels que les lacs Pa Khoang et Huôi Pha, les grottes Pa Thom et Kho Chua La, la Réserve naturelle de Muong Nhe, les zones thermales, la colline Pha Din et les hauts plateaux de Tua Chùa, le jardin de thé Shan Tuyêt reconnu en tant que jardin patrimonial...

Photos : VNA/CVN

Diên Biên a aussi des atouts dans l’élargissement de ses liens avec d'autres localités de la région et du pays, en particulier les lignes touristiques internationales. Actuellement, un certain nombre d'agences de voyages étudient les itinéraires internationaux tels que : Yunnan (Chine) - Diên Biên - Luang Prabang (Laos) - Phong Sa Ly ; U Dom Say (Laos) - Diên Biên - Ha Long - Ha Tinh ; Yunnan - Sa Pa - Diên Biên - Ha Long…

Plus précisément, Diên Biên est actuellement la seule province de la région du Nord-Ouest à disposer d'un aéroport, avec notamment l’exploitation actuelle de liaisons Diên Biên - Hanoï et Diên Biên - Hô Chi Minh-Ville. Il s’agit d’un grand avantage pour attirer les touristes ainsi que les investisseurs.

Photos : VNA/CVN

Vision stratégique

Dans son plan, Diên Biên a déterminé de développer le tourisme en tant qu'un secteur économique clé qui repose sur trois piliers principaux : le tourisme historique, spirituel et culturel ; l’écotourisme, l’exploration des paysages naturels et le tourisme de villégiature, de divertissement et de santé. La province vise un certain nombre d'objectifs spécifiques pour chaque étape : attirer en 2025 plus de 1,45 million, dont 300.000 étrangers et atteindre le taux de croissance annuelle des touristes de 15%.

D'ici 2030, Diên Biên vise plus de 2,65 millions de visiteurs dont 600.000 étrangers. Le nombre moyen de jours de séjour des touristes sera de 3,5 jours, soit une augmentation de 0,5 jour par rapport à la période 2021-2025. D'ici 2050, Diên Biên vise plus de 7 millions de visiteurs dont plus de 1,2 million d’étrangers. Les recettes totales provenant des activités touristiques représenteront plus de 15% du Produit intérieur brut régional moyen de la province. La province vise à créer les emplois directs et indirects pour plus de 155.000 travailleurs.

En 2023, pour la première fois, Diên Biên a accueilli un million de touristes, soit une augmentation de près de 25% par rapport à 2022. Fin 2023, le projet d'investissement, de construction et d'agrandissement de l’aéroport de Diên Biên a été achevé. Le fait que les compagnies aériennes opèrent des vols avec de gros porteurs reliant Diên Biên à deux centres politiques et économiques majeurs du pays que sont Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, a conféré à la province un avantage compétitif par rapport aux autres localités du Nord-Ouest.

Photo : VNA/CVN

En 2024, Diên Biên a été choisie pour accueillir l'Année nationale du tourisme 2024. Selon le président du Comité populaire provincial, Lê Thành Dô, les activités de l'Année nationale du tourisme contribueront à promouvoir le développement socio-économique de toute la province.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a déclaré que : "Le développement du tourisme conformément à la planification récemment approuvée contribuera à mettre en valeur la beauté cachée du tourisme de Diên Biên".

Le secrétaire du Comité provincial du Parti, Trân Quôc Cuong, a affirmé que la vision stratégique et la planification du secteur provincial du tourisme ouvriraient une nouvelle ère de fort développement à Diên Biên.

VNA/CVN