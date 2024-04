An Giang

Energie solaire dans l'agriculture : le succès de la région de Câm

Depuis plus de 10 ans, l'application de l’énergie solaire dans la production agricole n'est plus étrangère aux agriculteurs vivant dans la région montagneuse de Câm, commune d'An Hao, ville de Tinh Biên, province d'An Giang.

Autrefois une forêt aride, la montagne de Câm a aujourd'hui "changé de visage", la terre est plus fertile, l'économie prospère, et la qualité de vie des habitants s'améliore, tandis que la pauvreté et les difficultés reculent progressivement.

Photo: CTV/CVN

Parcourant une route d'environ 4 km en moto depuis le pied de la montagne, traversant de nombreuses pentes presque raides et virages serrés, passant par des jardins de chayottes nichés sous la canopée forestière, nous avons atteint la montagne de Câm - terre connue comme le toit de l'Ouest. De loin, se dessinent de vastes jardins verdoyants et des arbres fruitiers dans une campagne pittoresque.

Au sommet d'une pente, près de la Pagode du Petit Bouddha, à mi-hauteur de la montagne de Câm, nous avons visité le jardin de poivriers de plus de 8 000 mètres carrés de la famille de Nguyên Van Mung - l'un des pionniers à avoir installé et utilisé l'énergie solaire dans le hameau de Vô Ba, commune d'An Hao.

M. Mung a expliqué que depuis plus d'un an, le hameau de Vo Ba est alimenté en électricité par le réseau national mais la plupart des habitants utilisent l'énergie solaire. Les familles connectées au réseau national utilisent également l’énergie solaire en parallèle.

Selon M. Mung, dans le passé, avant l'installation de l'énergie solaire, les familles aisées utilisaient des générateurs, tandis que les autres utilisaient des batteries. Chaque jour, ils devaient parcourir plus de 3 km en moto jusqu'au pied de la montagne pour recharger les batteries, puis l'après-midi, ils descendaient pour les ramener chez eux afin de pouvoir allumer les lampes le soir. Sans parler du coût du carburant pour faire fonctionner la pompe à eau du verger, ce qui coûtait cher à la famille... Actuellement, la maison de M. Mung dispose de 4 panneaux solaires, accumulant plus de 500 W par jour.

"Le coût initial de l'investissement dans l'énergie solaire peut être élevé, mais à long terme, c'est très économique. Par exemple, avant l'énergie solaire, ma famille dépensait plus de 300 000 dôngs en carburant pour irriguer le jardin de poivriers ; amener la pompe au jardin était également une perte de temps, et la machine pouvait facilement tomber en panne. Depuis l'introduction de l'énergie solaire, l'irrigation du jardin de poivriers est toujours proactive, sans coût supplémentaire. Les panneaux solaires, achetés il y a plus de 10 ans, fonctionnent toujours très bien", a partagé M. Mung.

Photo: VNA/CVN

Grâce à l'énergie solaire, le jardin de poivriers de la famille Mung est entièrement irrigué, ce qui lui permet de produire chaque année. La qualité du poivre est également excellente et se vend à un prix très intéressant. L'année dernière, la récolte de poivre a atteint près de 500 kg, vendus entre 150.000 et 250.000 dôngs le kilo selon le type de poivre.

"Le poivre cultivé dans les montagnes a un goût plus parfumé, donc les touristes l'adorent. La production annuelle est à peine suffisante pour la demande", a déclaré M. Mung, ajoutant que dans le passé, avant l'installation de la pompe solaire, même s'il utilisait un moteur diesel pour l'irrigation, il n'y avait pas assez d'eau et l'irrigation n'était pas aussi efficace qu'aujourd'hui.

À proximité, Nguyên Huu Hanh (45 ans), secrétaire de la cellule du Parti, chef du hameau de Vô Ba, possède plus de 5.000 m2 de mandariniers situés près du sommet de la montagne. Il y a près de 10 ans, avec le soutien du ministère de l'Agriculture et du Centre de développement de l'innovation verte (GreenID), il a investi pour installer des batteries solaires dans sa maison au pied de la montagne et dans son verger.

Même si l'électricité du réseau national est maintenant disponible depuis plus d'un an, il n'utilise l'électricité de sa maison située sous la montagne qu'à des fins commerciales. Quant au verger de mandariniers, il utilise toujours l'énergie solaire.

"Actuellement, même si le réseau national est disponible, ma famille utilise toujours l'énergie solaire en parallèle pour la maison; tout comme pour le verger de mandariniers", a déclaré M. Hanh.

Après avoir mis en marche le système de pompage d'eau solaire pour irriguer le verger de mandariniers, M. Hanh a déclaré que l'utilisation de cette énergie solaire est à la fois sûre et respectueuse de l'environnement.

"Avant l'énergie solaire, je devais faire fonctionner un moteur diesel pour alimenter la tour, pomper de l'eau et utiliser 7 litres de carburant chaque jour. Maintenant, je n'utilise plus la machine, ce qui me permet d'économiser plus de 3 millions de dôngs par mois. J'utilise ce panneau depuis 10 ans, et il fonctionne toujours normalement", a partagé M. Hanh.

À présent, les trois hameaux de la montagne de Câm utilisent l'énergie solaire. Certains ménages proches du réseau national l'utilisent en parallèle, améliorant ainsi la qualité de vie des habitants et augmentant les revenus de nombreux ménages.

"Dans le passé, nous étions très pauvres, mais maintenant, grâce à l'énergie solaire, les gens peuvent développer l'économie des jardins de montagne, ce qui permet aux gens d'avoir une vie stable et aux enfants de recevoir une éducation complète...", a confié M. Hanh.

Photo : CTV/CVN

Nguyên Van Dung, président de l'Association des agriculteurs de la commune d'An Hao, a déclaré que la montagne de Câm compte trois hameaux : Vô Dâu, Vô Ba, Thiên Tuê, avec 754 ménages et 2.735 personnes.

Bien que le réseau d’électrice national ait atteint chaque hameau depuis plus d'un an maintenant, de nombreux ménages ne peuvent toujours pas l'utiliser. En revanche, près de 100% des habitants utilisent l'énergie solaire depuis plus de 10 ans pour leur vie quotidienne et leur production.

Cela aide non seulement les agriculteurs à disposer d'électricité pour leur vie quotidienne, mais permet également de réduire les coûts de production et d'augmenter leurs revenus, contribuant ainsi au développement économique et à la protection de l'environnement.

Le modèle d'énergie solaire appliqué à la production agricole par Nguyên Van Mung et Nguyên Huu Hanh, dans le hameau de Vô Ba, est le deuxième parmi plus de 500 modèles d'appui au développement associé à l’agriculture de haute technologie, déployés par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural dans toute la province.

Selon Nguyên Si Lâm, directeur du Service de l'agriculture et du développement rural de la province d'An Giang, le secteur de l'agriculture et du développement rural a récemment soutenu l'installation de 4 réservoirs de biogaz en matériaux composites dans le district de Cho Moi ; fourni un soutien financier et technique à 150 foyers équipés de lampes solaires portables et à 98 foyers installés avec des panneaux solaires pour encourager les gens à appliquer des solutions d'économie d'énergie et à utiliser l'énergie de manière efficace.

Photo : VNA/CVN

La province d'An Giang est également une localité avec un grand potentiel pour développer des sources d'énergie solaire, car elle est située dans une zone avec une intensité de rayonnement de 4,5 à 5,1 kWh/m²/jour et un nombre d'heures d'ensoleillement par an supérieur à 2.400 heures. Il existe de nombreux grands et petits étangs, lacs, collines et montagnes...

En outre, le potentiel d'exportation d'électricité vers le Cambodge peut être exploité via le réseau de transport de 220 kV. L'infrastructure de connexion relativement complète, chaque quartier est alimenté en électricité à partir d'une sous-station de 110 kV (station de transformation) et EVN SPC complète progressivement le circuit en boucle...

Nguyên Minh Hung, directeur du Service de l'industrie et du commerce de la province d'An Giang, a déclaré qu'avec l'évolution inhabituelle des prix de l'énergie à l'échelle mondiale, il est nécessaire de reproduire des modèles d'application de solutions d'économie d'électricité. En particulier, le modèle d’utilisation de batteries solaires combinée à la production agricole constitue une solution significative qui devrait être encouragée à être davantage reproduite.

Cependant, pour développer largement ce modèle, il reste encore de nombreuses difficultés, comme l'application de hautes technologies aux prix élevés... Par conséquent, dans les temps à venir, il faudra des politiques spécifiques et appropriées, être flexible avec chaque localité pour que l'énergie solaire soit développée de manière synchrone, durable et proportionnelle au potentiel disponible, a proposé M. Hung.

Minh Thu-Ngoc Thuy/CVN