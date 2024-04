Quand les traditions culturelles sont enseignées à l’école

Photo : VNA/CVN

Dak Lak (hauts plateaux du Centre) est réputée pour sa riche identité culturelle avec ses 47 groupes ethniques. Parmi eux, les Kinh majoritaires occupent plus de 70% ; les ethnies minoritaires telles que les Ê dê, M’nông, Thái, Tày, Nùng... représentent près de 30% de la population de la province.

Celle-ci a fortement mis en œuvre des activités visant à enseigner la culture traditionnelle aux élèves. Cette approche a donné ses premiers résultats positifs, contribuant à préserver et promouvoir les identités uniques.

Le Collège-internat de Cu M’gar, district éponyme de Dak Lak, abrite 155 élèves issus de 13 minorités ethniques, dont 70% d’Ê dê. Sa direction a décidé d’y introduire des activités visant à valoriser l’identité culturelle ethnique comme des spectacles, des costumes et traditions culinaires de chaque ethnie, des clubs de musique et de danse..., selon Vuong Thi Huong, directrice adjointe de l’école.

“Dans un avenir proche, nous continuerons à développer d’autres plans scolaires avec l’objectif de sensibiliser les élèves à la préservation et à la promotion de la culture traditionnelle des communautés ethniques présentes dans la région”, partage-t-elle.

H Ren Nie Kdam, une lycéenne, est très active dans la présentation de la culture Ê dê aux visiteurs. Elle dit que grâce à ces activités, elle a pu mieux connaître celles d’autres groupes ethniques.

Le Lycée-internat N’Trang Long, dans la ville de Buôn Ma Thuôt, chef-lieu de Dak Lak, compte 535 élèves de 19 ethnies. Lui aussi déploie régulièrement des programmes, des mouvements sportifs, des jeux populaires, des échanges culturels et des activités extrascolaires autour des thèmes du patrimoine et de la culture traditionnelle des ethnies.

Faire rayonner l’identité culturelle

Photo : VNA/CVN

Son club de gongs compte une cinquantaine d’élèves qui pratiquent aussi assidûment la “xoang”, danse collective des Ba Na. Y Huy Byă, classe 11A3, en est un membre actif depuis deux ans. Il confie : “Le jeu du gong est vraiment difficile, mais ça va mieux maintenant. J’adore progresser et j’essayerai d’en pratiquer aussi à ma sortie de l’école”.

Qualifiant d’importante la préservation des cultures des ethnies, Trân Châu Thoa, directeur adjoint du Lycée-internat N’Trang Long, informe que de nombreuses activités sont organisées telles que la présentation de vêtements traditionnels, d’instruments de musique, d’outils de travail, de plats... renforçant l’acculturation, le patriotisme et la fierté nationale. Pendant les fêtes et les vacances, les élèves portent les costumes de leur ethnie et s’en sentent fiers.

La préservation et la promotion de l’identité culturelle traditionnelle figurent parmi les tâches importantes du secteur éducatif. Afin de sensibiliser les élèves à cette question, le Service de l’éducation et de la formation de Dak Lak a organisé un échange culturel et artistique au Lycée-internat N’Trang Long. Cet événement a réuni 511 élèves de 16 écoles-internats ethniques et de quatre en semi-internat de la province.

Photo : VNA/CVN

Selon Dô Tuong Hiêp, directeur adjoint dudit Service, “afin de promouvoir la préservation de l’identité culturelle au sein des écoles, il faut construire un environnement d’apprentissage sûr et convivial, et intégrer ce contenu dans les matières d’enseignement et les activités éducatives”.

En outre, les établissements doivent faire preuve de flexibilité en ciblant les institutions culturelles telles que musées, patrimoines matériels et immatériels... pour faire apprécier les valeurs traditionnelles.

Grâce à l’éducation, les valeurs culturelles, les modes de vie, les langues, les coutumes... des groupes ethniques sont transmis et préservés.

Dan Thanh/CVN