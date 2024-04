Des efforts de la province de Dông Nai pour protéger sa biodiversité

La Réserve naturelle et culturelle de la province méridionale de Dông Nai est considérée comme le "poumon vert" de la région Sud-Est. En 2011, ce site a été reconnu par l'UNESCO comme Réserve mondiale de biosphère. On y trouve des milliers d’espèces végétales rares et endémiques, notamment l’arbre uoi (nom scientifique : Scaphium macropodum ).

Photos : VNA/CVN

Selon une enquête menée par la Réserve naturelle et culturelle de Dông Nai, le nombre d’arbres uoi d'un diamètre de 40 cm ou plus est d'environ 7.300 individus. La plupart d'entre eux sont concentrés dans les forêts du bourg de Vinh An (district de Vinh Cuu), notamment à Suôi Kôp, Suôi Rang, Bù Dang, Dakinde et Bâu Diên. De plus, ces arbres sont également dispersés dans les zones forestières de Hiêu Liêm et Ma Dà.

La Réserve naturelle et culturelle de Dông Nai s’étend sur une superficie totale de plus de 100.000 ha, dont 30.000 ha d'arbres uoi. Vo Quang Trung, chef adjoint du Bureau de conservation de la nature et de coopération relevant de cette réserve naturelle, déclare que cette espèce végétale est largement répandue dans les forêts du Centre et du Sud. Ses graines, considérés comme médicament, sont largement utilisées dans la préparation de boissons. Quant aux fruits de cet arbre, ils ont des propriétés détoxifiantes.

Photo : VNA/CVN

"Un arbre met 15 à 20 ans avant de commencer à fleurir et à porter des fruits. Avec un cycle de croissance aussi long, si les gens coupent les racines, cela entraînera sa mort. S'il est exploité en coupant des branches, après quatre à cinq ans, l'arbre se rétablira et donnera ses fruits", explique Vo Quang Trung.

Contrôle strict des entrées et sorties

Pour protéger cet arbre précieux, le Service de l'agriculture et du développement rural de Dông Nai a publié une dépêche officielle demandant aux unités et localités de renforcer les mesures de protection. Cela inclut des campagnes de sensibilisation auprès des habitants pour qu’ils n'abattent pas illégalement des arbres ou ne taillent pas des branches pour récolter les fruits.

Les services concernés renforcent le contrôle strict des entrées et sorties de la forêt, ainsi que l'inspection, la prévention et la sanction rigoureuse des violations. Ils identifient spécifiquement les zones où les arbres portent des fruits afin de prendre des mesures pour contrôler et prévenir rapidement toute exploitation illégale. De plus, ils mettent l’accent sur la prévention et la lutte contre les incendies forestiers.

"Nous collaborons avec les forces compétentes pour assurer un service 24 heures sur 24 dans six points de contrôle fixes afin de prévenir et de combattre les intrusions forestières illégales, de protéger les arbres et de prévenir les incendies forestiers. De plus, plusieurs postes mobiles ont été établis dans les zones limitrophes des provinces de Binh Phuoc et Binh Duong pour lutter contre l'exploitation illégale des fruits de cet arbre", informe Hà Chi Luc, garde forestier de la Réserve naturelle et culturelle de Dông Nai.

Selon l’Office des gardes forestiers du district de Vinh Cuu, depuis le début de la saison des fruits (début avril), les agences concernées ont découvert et empêché 15 violations liées à la cueillette de fruits. Plus de 400 kg de fruits frais ont été confisqués et plusieurs dizaines de millions de dôngs d'amendes administratives ont été infligées.

Aider les animaux sauvages à avoir accès à l’eau

Toutes les deux semaines, les gardes forestiers et le personnel de la Réserve naturelle et culturelle de Dông Nai se rendent dans la forêt pour aider les animaux sauvages à faire face à la grave sécheresse en leur apportant de l’eau.

Ladite Réserve a construit deux voies d'approvisionnement en eau avec 68 réservoirs destinés aux petits animaux et deux grands lacs pour permettre aux éléphants et grands animaux.

L'amélioration de l'habitat et la fourniture d'eau aux animaux sauvages, en particulier aux ongulés, ont été organisées par le personnel de la Réserve au cours des cinq dernières années, portant à 68 le nombre de réservoirs d'eau, dont 43 ayant une capacité d'un demi-mètre cube et 25 autres d'un mètre cube.

Photo : VNA/CVN

À la station d'approvisionnement en eau dans la forêt de Ma Dà, on compte deux réservoirs d'eau. De plus, des pièces de minéraux pressés sont suspendues au pied des arbres pour que les animaux puissent facilement y avoir accès.

Durant la saison sèche, la plupart des ruisseaux s'assèchent. "Nous avons ainsi construit deux abreuvoirs d'une capacité d'une centaine de mètres carrés pour les éléphants", partage Hà Chi Luc.

Les statistiques annuelles de ladite Réserve indiquent que de nombreux animaux viennent boire de l'eau et lécher des minéraux.

"Les espèces d'ongulés les plus connues sont les gaurs et des animaux plus petits comme les belettes et les chevrotains. Les réservoirs d'eau sont des endroits très pratiques pour que les amphibiens et les reptiles puissent boire de l'eau et se reproduire. En conséquence, la chaîne alimentaire des reptiles et des serpents s'est également élargie", déclare Vo Quang Trung.

La Réserve naturelle et culturelle de Dông Nai compte environ 1.500 espèces de plantes supérieures, dont 43 inscrites sur la Liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) de 2015, 36 inscrites dans le Livre rouge du Vietnam de 2007, 11 espèces rares et menacées selon le décret gouvernemental N°32/2006, et 6 espèces végétales endémiques de cette province.

En ce qui concerne les animaux, cette réserve dénombre plus de 1.800 espèces supérieures, dont 25 dans la Liste rouge de l'UICN de 2015, 27 dans le Livre rouge du Vietnam de 2007, et 27 espèces enregistrées dans le décret gouvernemental N°32/2006.

Hommage aux morts pour la Patrie À l'occasion du 49e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril), dans la zone D (commune de Ma Dà, district de Vinh Cuu, province de Dông Nai), la Réserve naturelle et culturelle de Dông Nai a organisé, le 21 avril, une cérémonie en hommage aux martyrs héroïques pendant la guerre au Vietnam (1954-1975).

Tuê Giang - Sy Tuyên/CVN