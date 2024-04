Réunion Horasis Chine 2024 : des centaines de millions d'USD supplémentaires versés à Binh Duong

Dans le cadre de la Rencontre Horasis Chine 2024 tenue le 15 avril à Binh Duong, de grandes entreprises et sociétés étrangères et nationales ont renforcé leur coopération dans une série de projets d'investissement dans cette localité du Sud. Les autorités provinciales leur ont remis des certificats d'investissement de centaines de millions d'USD et de milliers de milliards de dôngs dans les domaines des infrastructures, de la fabrication et de l'immobilier...

S’exprimant à l’événement, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a fait savoir que la réunion Horasis Chine 2024 créerait des opportunités pour toutes les parties de partager leur vision, de rechercher des opportunités et de renforcer la coopération dans les domaines de l'innovation, du développement durable, des sciences et technologies.

En même temps, la réunion est une bonne occasion pour Binh Duong de promouvoir son image et celle du Vietnam en général auprès des amis internationaux.

C'est aussi une opportunité pour les entreprises internationales de se renseigner sur cette province vietnamienne en tant que destination d’investissement attrayante et fiable, a indiqué le vice-Premier ministre.

Le gouvernement vietnamien s'engage à toujours écouter et comprendre les investisseurs, à prendre de bons mécanismes, créer ainsi une confiance solide pour les investisseurs, a-t-il ajouté.

Dynamiser le partenariat entre Binh Duong et les entreprises étrangères

À l'occasion de l'ouverture de la réunion de coopération économique Horasis Chine 2024, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a reçu Xiong Meng, vice-président exécutif et secrétaire général de la Fédération chinoise de l'économie industrielle, ainsi que des représentants de grands groupes chinois.

Trân Hông Hà a souligné que la participation des partenaires chinois à la réunion de coopération économique Horasis Chine 2024 offre non seulement une opportunité de renforcer la coopération économique, mais marque également une étape clé dans la construction du partenariat stratégique entre le Vietnam et la Chine.

Xiong Meng a exprimé son soutien à l'approfondissement de la coopération économique entre les deux pays. Il a promis de faire tout son possible pour encourager plus d'entreprises chinoises à investir et à coopérer au Vietnam à l'avenir, en particulier dans la province de Binh Duong.

Le même jour, Trân Hông Hà et les autorités de Binh Duong ont rencontré et discuté avec des entreprises allemandes et une délégation d'entreprises européennes.

Trân Hông Hà a affirmé que le gouvernement vietnamien s’engage toujours à créer des conditions favorables aux entreprises à déployer des activités d'investissement et d'affaires efficaces, rentables et durables au Vietnam. Le Vietnam soutient toujours la stratégie de transformation économique verte, d'économie circulaire, de transformation numérique et d'énergie verte. Ainsi, les parties peuvent trouver des possibilités de coopération et promouvoir le développement dans ces domaines.

Urs Unkauf, directeur général fédéral de l'Association fédérale allemande pour le développement économique et le commerce extérieur (BWA), a apprécié l'environnement de plus en plus favorable aux investissements et aux affaires au Vietnam et a exprimé son désir d'augmenter les investissements et les affaires au Vietnam à l'avenir, notamment dans la province de Binh Duong.

Binh Duong se classe au 3e rang national en termes de capitaux étrangers

Lors de cet événement, de nombreuses entreprises et sociétés ont renforcé leur coopération sur une série de projets d'investissement et ont reçu le certificat d'investissement pour des projets dans les domaines des infrastructures, de la fabrication et de l'immobilier...

En effet, les autorités de Binh Duong ont remis à cette occasion des certificats d'investissement à 17 projets à capitaux nationaux et étrangers.

Plus précisément, Binh Duong a délivré le certificat d’investissement à trois projets dans les domaines des infrastructures logistiques et des clusters industriels, notamment le dépôt intérieur de conteneurs (ICD) An Son avec un investissement total de 1.504 milliards de dôngs (près de 60 millions d'USD), le projet de cluster industriel Tam Lâp 2 (585 milliards de dôngs), le projet de cluster industriel An Lap (456 milliards de dôngs), ainsi que des projets dans le secteur immobilier.

En outre, la province a délivré le certificat d'investissement à des projets d’une valeur de plusieurs centaines de millions d'USD de nombreuses entreprises à capitaux, notamment le projet de la sarl Kiswire Vietnam (22,7 millions d'USD), le projet de la sarl Protron Electrical (26 millions USD), le projet de Vorxen Electrical Co., Ltd. (22 millions d'USD), etc.

Lors de la réunion, Binh Duong a également signé un accord de coopération avec la société Viettel Post sur le développement des infrastructures, des services logistiques, du commerce électronique et la création d'un centre logistique et commercial de produits agricoles d’envergure internationale.

La société Becamex IDC et le groupe international Sunwah ont signé un protocole d'accord sur la coopération dans les domaines de l'innovation, de la transformation numérique, du développement technologique et du développement durable, vers l'objectif "Zéro émission nette".

Selon le Comité populaire provincial, à ce jour, Binh Duong a attiré 4.226 projets totalisant 40,6 milliards d'USD, se classant au 3e rang national en termes d'attraction des capitaux étrangers, juste derrière Hanoï et Hô Chi Minh-Ville.

Elle recense actuellement 29 zones industrielles et 12 grappes industrielles cumulant plus de 13.600 ha, prêtes à accueillir des investisseurs domestiques et étrangers.

Binh Duong, et le Vietnam en général, est considérée comme une destination à fort potentiel de développement économique et une destination attrayante pour les investisseurs internationaux, a-t-il souligné.

