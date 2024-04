Instaurer des marques pour les produits agricoles vietnamiens

Ces derniers temps, l'agriculture vietnamienne a réalisé de nombreux progrès. Actuellement, le Vietnam possède 11 groupes de produits avec un chiffre d'affaires à l'export d’un milliard d'USD ou plus, dont sept au total à l'export de plus de trois milliards d'USD. Ces produits sont présents sur la plupart des principaux marchés du monde tels que les États-Unis, l'Union européenne (UE) et le Japon.

Cependant, selon Trân Công Thang, directeur de l'Institut de politique et de stratégie pour l’agriculture et le développement rural (IPSARD), malgré les exportations impressionnantes, 90% des produits agricoles sont exportés sous forme de produits bruts. Les prix à l’exportation sont ainsi inférieurs à ceux de produits similaires provenant de nombreux autres pays.

Seuls deux parmi les 13 produits agricoles clés du pays ont été enregistrés pour la protection au Vietnam. Il s’agit de la marque "Caoutchouc vietnamien", dont le propriétaire est l'Association vietnamienne du caoutchouc, et de la marque "Riz vietnamien" du ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

Selon le secrétaire général de l'Association des fruits et légumes du Vietnam (Vinafruit), Dang Phuc Nguyên, l’instauration et le développement des marques de produits doivent reposer sur la qualité et la traçabilité.

Il a proposé que l'État ait des lois et des mesures pour accélérer le développement de nouvelles variétés végétales et que l’État prenne des politiques et des mesures pour défendre les droits des propriétaires et les droits d'auteur sur les variétés.

Toujours selon Dang Phuc Nguyên, pour l’heure, le durian est un produit marquant dans la filière des fruits et légumes. En 2023, les exportations de ce fruit ont rapporté près de 2,3 milliards d'USD et pourraient s’élever cette année à plus de 3 milliards. Si les avantages sont bien exploités, le durian pourra se développer et rapporter des intérêts similaires à ceux du riz.

Partageant le même point de vue selon lequel la marque doit être associée à la qualité, Hoàng Ngoc Liên, présidente de l'Association du poivre et des épices du Vietnam, a déclaré qu'au cours des 20 dernières années, le Vietnam avait maintenu sa première position mondiale en termes d'exportations et de production de poivre. Cependant, l'Association heurte actuellement à des difficultés liées au contrôle de la qualité et à la garantie des exigences en matière de traçabilité.

Selon elle, si le Vietnam ne fait pas un bon travail en matière de traçabilité, de contrôle qualité et de processus de production, sa position sera ébranlée.

Hoàng Ngoc Liên a souligné que les entreprises devaient soutenir et aider l’État à consolider les labels, développer les produits pour mieux répondre au marché.

Selon Trân Thanh Nam, vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, plusieurs labels de produits agricoles ont été instaurés pour promouvoir la consommation de produits vietnamiens dans le pays et à l’étranger. Cependant, il faut un mécanisme juridique pour modifier de façon appropriée les politiques et les textes juridiques en matière de marques de produits agricoles vietnamiens.

Estimant la nécessité d’instaurer des labels pour défendre les valeurs des produits agricoles vietnamiens et d’avoir un décret pour fournir une base juridique suffisante à la gestion des marques, le vice-ministre Trân Thanh Nam a demandé aux organes compétents de son ministère de proposer au gouvernement d'élaborer un décret sur la gestion et le développement des marques de produits agricoles vietnamiens.

Il est également important de définir clairement les mécanismes de gestion des organes compétents, des localités, des secteurs, selon le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural.

Actuellement, l'Association vietnamienne du riz est chargée de poursuivre la mise en œuvre du projet d’instauration de marques du riz vietnamien en 2024, avant de lancer des marques pour certains produits clés tels que crevettes, pangasius, durian...

