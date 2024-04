Une exposition va mettre en lumière l'importance de la victoire de Diên Biên Phu

Près de 150 documents et objets soulignant l'importance et les valeurs de la Victoire de Diên Biên Phu seront exposés lors d'une exposition qui débutera le 25 avril au Musée national d'histoire du Vietnam.

Photo d'archives : VNACVN

Ayant pour thème "Diên Biên Phu – l'esprit immortel", l'événement s'inscrira dans le cadre des activités marquant le 70e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu (7 mai 1954) et de la signature des Accords de Genève pour mettre fin à la guerre et rétablir la paix en Indochine (le 21 juillet 1954).

L'exposition, qui se prolongera jusqu'en juin, offrira aux visiteurs, en particulier les jeunes, un aperçu des contributions des habitants et des soldats à la victoire historique et de la tradition révolutionnaire du pays, illustrant la force de la grande union nationale, la direction lucide du Parti et le développement de l’armée.

À cette occasion, le Musée national d'histoire du Vietnam collabore avec le Centre des technologies de l'information touristique de l'Autorité nationale du tourisme, pour lancer un système de billet électronique, contribuant ainsi à améliorer la qualité de ses services.

VNA/CVN