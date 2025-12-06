Excédent commercial de 20,5 milliards de dollars sur les onze premiers mois de 2025

Selon un rapport rendu public le 6 décembre par l’Office national des statistiques (relevant du ministère des Finances), le commerce extérieur du Vietnam a atteint 839,75 milliards de dollars au cours des onze premiers mois de 2025, en hausse de 17,2% sur un an.

Pendant cette période, les exportations ont progressé de 16,1% et les importations de 18,4 %. La balance commerciale a affiché un excédent de 20,53 milliards de dollars.

Sur les onze premiers mois de l’année, les exportations se sont établies à 430,14 milliards de dollars (dont plus de 39 milliards en novembre), en hausse de 16,1% par rapport à la même période de 2024.

Trente-six produits ont enregistré un chiffre d’affaires à l’exportation de plus d’un milliard de dollars, représentant 94,1% du total des exportations (dont huit produits dépassant les 10 milliards de dollars, soit 70,3%). Le groupe des produits industriels transformés a atteint 381,72 milliards de dollars, soit 88,7% ; celui des produits agricoles et forestiers 35,58 milliards de dollars, soit 8,3% ; et celui des produits aquatiques 10,32 milliards de dollars, soit 2,4%.

Les importations ont totalisé 409,61 milliards de dollars (dont près de 38 milliards en novembre), soit une augmentation de 18,4% en glissement annuel.

Quarante-sept produits ont enregistré une valeur d’importation de plus d’un milliard de dollars, représentant 93,9% du total des importations (dont six produits dépassant les 10 milliards de dollars, soit 57,7%). Le groupe des matières de production a atteint 383,96 milliards de dollars, soit 93,7%.

Concernant les marchés d’échanges, la Chine a été le premier fournisseur du Vietnam, avec un montant de 167,5 milliards de dollars.

Selon les données préliminaires, la balance commerciale de novembre présente un excédent de 1,09 milliard de dollars. Au cumul des onze mois de 2025, l’excédent commercial s’est élevé à 20,53 milliards de dollars (contre 24,38 milliards sur la même période de l’an dernier).

