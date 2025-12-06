Saigontourist ouvre le bal des promotions de fin d’année

En 2025, Saigontourist consolide son statut de leader du tourisme vietnamien en déployant une vaste gamme de programmes de fidélisation pour enrichir l’expérience client.

Du 1ᵉʳ octobre au 31 décembre, l’en-semble de son réseau d’hôtels, complexes de villégiature, services de restauration et centres de conférences à travers le pays propose simultanément des offres attractives pour le quatrième trimestre.

Dans le segment haut de gamme, plusieurs forfaits promotionnels permettent de profiter pleinement de la saison festive. À Hô Chi Minh-Ville, l’hôtel Rex Saigon (5 étoiles) maintient le forfait “Long Stay” pour les séjours de cinq nuits minimum via son site web, incluant un transfert aéroport aller ou retour gratuit, 30% de réduction sur la blanchisserie, 15 minutes de massage offertes et minibar gratuit.

L’hôtel Majestic Saigon (5 étoiles) célèbre son 100e anniversaire avec un forfait “Century Suite” pour au moins deux nuits, à partir de 4.845.000 dôngs, incluant un déjeuner pour deux, deux sets de thé de l’après-midi et un trans-fert aéroport. L’hôtel Grand Saigon (5 étoiles) propose quatre forfaits à 3.899.000 dôngs la chambre Deluxe King, avec au choix : blanchisserie quotidienne ou transfert aéroport pour tout séjour d’au moins trois nuits, Welcome Drink, la réduction de 10% sur la restauration et 20% au spa.

Dans le segment 4 étoiles, l’Oscar Saigon applique la promotion “Early Bird” (50% sur la première nuit, 5% sur les suivantes) et le “Business Package 2” à partir de 1.700.000 dôngs/nuit. L’hôtel Kim Dô propose des chambres simples à 1.600.000 dôngs et doubles à 1.900.000 dôngs, avec départ tardif pour les séjours d’au moins trois nuits. Le Dông Khanh (3 étoiles) offre 30% de réduction sur les réservations directes avec bon F&B, et le Village touristique de Binh Quoi 2 propose un thé de l’après-midi et une heure de Pickleball ou badminton pour tout séjour en bungalow au bord de la rivière.

Dans le Centre, l’hôtel Saigon - Morin (Huê) (4 étoiles) propose le “Huê Discovery Package” à partir de 1.762.000 dôngs/nuit (minimum deux nuits), incluant une demi-journée d’excursion, et le “Business Package” à partir de 1.498.000 dôngs/nuit avec transfert aéroport et la remise de 25% sur la deuxième nuit. Le Saigon - Ninh Chu Resort (4 étoiles) offre jusqu’à 60% et un bon spa ou F&B. Le Saigon - Phu Yên (4 étoiles) propose des chambres à 650.000 dôngs pour deux personnes et une nuit gratuite après cinq séjours. L’hôtel Saigontourane (Dà Nang) (3 étoiles) affiche des tarifs de 450.000 à 1.000.000 dôngs.

Le Saigon - Ban Mê (4 étoiles) propose des chambres dès 750.000 dôngs/nuit pour toute nouvelle réservation, un combo trois jours/deux nuits à 1.470.000 dôngs et la réduction de 10% pour les militaires. Le Saigon - Dông Hà (Quang Tri) (4 étoiles) propose des chambres dès 700.000 dôngs et un combo Noël - Nouvel An incluant repas et bon F&B de 10%.

Restauration et banquets

Le quatrième trimestre est une période phare pour les festivités et les banquets. Saigontourist propose une série de programmes gastronomiques et d’offres attractives dans ses unités membres.

À Hô Chi Minh-Ville, l’hôtel Majestic Saigon présente un buffet BBQ de fruits de mer haut de gamme les vendredis et samedis soirs, à 1.200.000 dôngs par personne, incluant du vin français. Les clients dont l’anniversaire tombe le jour même bénéficient de 50%, et une réduction de 15% est appliquée pour tout paiement anticipé avant le jeudi. L’hôtel Rex Saigon propose le combo com niêu (marmite de riz en terre cuite) du Nord à partir de 399.000 dôngs, servi quotidiennement de 10h00 à 22h00 ; les clients rési-dant à l’hôtel bénéficient de 15% sur le menu à la carte. Au M Bar -Majestic, l’Happy Hour “Un acheté - un offert” est en vigueur de 15h00 à 18h00.

L’hôtel Oscar Saigon organise un buffet de Noël (24 décembre) et un buffet du Nouvel An (31 décembre) à 790.000 dôngs par personne, avec une réduction de 10% pour les achats anticipés. L’hôtel Dông Khanh propose un buffet végétarien avec l’offre “5 achetés - 1 offert”, tandis que l’hôtel Dê Nhât accorde 15 % à la Crèmerie entre 13h00 et 17h00. Au Village touristique de Binh Quoi, le buffet gastronomique “Khân hoang Nam Bô” (Les délices du Sud) reste disponible, avec promotion “10 achetés - 1 offert” pour les réservations anticipées ; le combo “Famille bien-aimée” est proposé à 1.149.000 dôngs après une remise de 20%.

Saigontourist propose des formules complètes pour les entreprises et les événements privés. Le Grand Saigon applique la promotion “Early Bird “ : 5% pour toute réservation effectuée 30 jours à l’avance, et une nuit offerte en chambre Deluxe pour les réservations 45 jours avant l’événement. Pour les mariages à partir de 12 tables, un avantage au choix est offert : nuit en chambre Deluxe, forfait maquillage-coiffure ou menu du soir au Rooftop Grand Lounge.

Le Majestic Saigon offre, pour les banquets d’entreprise dès 200 invités, boissons gratuites et karaoké sur écran LED pendant deux heures. L’hôtel Kim Đô propose, pour les mariages à partir de 15 tables, une nuit de noces et un bon pour une chambre dans les hôtels ou resorts du groupe. L’hôtel Oscar Saigon propose le forfait “Offre spéciale pour les réceptions” pour 20 à 50 invités, à partir de 4.500.000 dôngs/table, incluant boissons pendant 2,5 heures, karaoké et vidéoprojecteur. L’hôtel Dê Nhât applique 20% sur la location des salles de réunion et 50% sur la location des écrans LED.

