Vietnam - Belgique

Hai Phong renforce sa connectivité portuaire avec Anvers

Dans le cadre des efforts déployés pour développer la coopération et promouvoir son potentiel, une délégation de la ville portuaire de Hai Phong du Nord du Vietnam, conduite par Lê Tiên Châu, secrétaire du Comité municipal du Parti, a effectué une visite de travail à Anvers, en Belgique, l'une des principales plateformes logistiques d'Europe.

Photo : VNA/CVN

Hai Phong et Anvers, deux villes portuaires d'importance stratégique respectivement en Asie du Sud-Est et en Europe, présentent de nombreuses similitudes notables : elles servent de portes d'entrée pour les importations et les exportations, traitent chaque année d'énormes volumes de marchandises et constituent des plateformes logistiques majeures pour de vastes régions économiques.

Avec son système portuaire Lach Huyên - Dinh Vu Cat Hai, Hai Phong est devenu le plus grand port du nord du Vietnam et l'un des plus importants d'Asie du Sud-Est, offrant des liaisons pratiques avec les marchés d'Asie du Nord-Est grâce à de multiples modes de transport. Parallèlement, le port d'Anvers - Bruges, deuxième port d'Europe, est un acteur majeur du traitement des produits chimiques et des automobiles. Il traite jusqu'à 290 millions de tonnes de marchandises et plus de 10 millions d'EVP par an, et bénéficie d'une excellente intégration au réseau de transport intérieur européen.

Le 4 décembre, des entreprises locales et des représentants des autorités publiques ont participé à un séminaire consacré aux nouvelles opportunités d'investissement à Hai Phong.

Lê Tiên Châu a affirmé que Hai Phong considère la réussite des entreprises comme le principal indicateur de la performance de son administration et prend à cœur leurs objectifs et leurs défis. Il a souligné l'engagement de la ville à accompagner les investisseurs étrangers et à créer les conditions les plus favorables pour leur permettre d'opérer en toute confiance et de réaliser une croissance durable à long terme.

Du point de vue des entreprises, Bruno Jaspaert, PDG de DEEP C Industrial Zones et président de la Chambre de Commerce européenne au Vietnam (EuroCham), a mis en lumière les atouts considérables que les entreprises européennes peuvent retirer d'une implantation à Hai Phong.

Selon lui, l'attrait de Hai Phong réside non seulement dans le soutien indéfectible des autorités locales, mais aussi dans un ensemble complet d'incitations à l'investissement, incluant des avantages fiscaux et la création d'une zone franche locale. Bruno a décrit Hai Phong comme une porte d'entrée stratégique pour le nord du Vietnam, à l'image du rôle d'Anvers en Europe : un lieu d'entrée des matières premières et de sortie des produits finis, ouvrant la voie à de vastes marchés internationaux.

Nabilla Ait Daoud, adjointe au maire d'Anvers en charge de l'éducation et des affaires socio-économiques, a exprimé sa volonté de renforcer la coopération avec Hai Phong et a souligné le partenariat de 28 ans entre la ville et les zones industrielles DEEP C. Elle a salué la collaboration entre ACKERMANS & VAN HAAREN, DEEP C et Hai Phong, y voyant une preuve manifeste du potentiel d'un développement durable fondé sur des liens économiques de confiance.

Lors du séminaire, les dirigeants du Comité du Parti de Hai Phong et des zones industrielles DEEP C ont signé un protocole d'accord, marquant une nouvelle étape dans les efforts déployés pour attirer des investissements stratégiques.

Grâce à sa position portuaire exceptionnelle, à ses infrastructures industrielles de plus en plus modernes et à ses politiques ouvertes, Hai Phong s'affirme comme une destination prometteuse pour les investisseurs européens cherchant à s'étendre en Asie.

VNA/CVN