Le Vietnam enregistre un excédent commercial de 19,56 milliards de dollars

Le commerce extérieur total du Vietnam a atteint 762,44 milliards de dollars au cours des dix premiers mois de 2025, a annoncé le 6 novembre l'Office national des statistiques relevant du ministère des Finances.

Photo : VNA/CVN

Le pays a dégagé un excédent commercial de 19,56 milliards de dollars, contre 23,18 milliards de dollars sur la même période l'an dernier. Le secteur intérieur a enregistré un déficit commercial de 22,83 milliards de dollars, tandis que le secteur à capitaux étrangers (y compris le pétrole brut) a maintenu un excédent de 42,39 milliards de dollars.

Pour le seul mois d'octobre, les exportations ont été estimées à 42,05 milliards de dollars, en baisse de 1,5% par rapport à septembre, mais en hausse de 17,5% sur un an. Au cours de la période janvier-octobre, les exportations cumulées ont atteint 391 milliards de dollars américains, soit une hausse de 16,2% sur un an. Sur ce total, le secteur national a contribué à hauteur de 94,17 milliards de dollars américains (24,1%), tandis que le secteur à capitaux étrangers (y compris le pétrole brut) a atteint 296,83 milliards de dollars américains (75,9%), en progression de 22,5%.

Selon les données de l'Office national des statistiques (NSO), 36 produits ont enregistré un chiffre d'affaires à l'exportation supérieur à 1 milliard de dollars américains, représentant 94,1 % du total des expéditions à l'étranger. Sept d'entre eux ont même dépassé les 10 milliards de dollars américains, soit 67,9% du total.

Par catégorie, les produits transformés et manufacturés ont dominé avec 346,73 milliards de dollars américains (88,7%), suivis des produits agricoles et forestiers avec 32,62 milliards de dollars américains (8,3%), des produits aquatiques avec 9,33 milliards de dollars américains (2,4%) et des combustibles et minéraux avec 2,32 milliards de dollars américains (0,6%).

Chine, principal fournisseur de biens du Vietnam

Du côté des importations, le volume d'échanges en octobre a été estimé à 39,45 milliards de dollars, en baisse de 1% par rapport au mois précédent, mais en hausse de 16,8% sur un an. Le total des importations pour les dix premiers mois de l'année s'est élevé à 371,44 milliards de dollars, soit une augmentation de 18,6% sur un an. Le secteur national a représenté 117 milliards de dollars, en hausse de 2,8%, tandis que le secteur à capitaux étrangers a atteint 254,44 milliards de dollars, en hausse de 27,6%.

La Chine est restée le principal fournisseur de biens du Vietnam, avec une valeur totale de 150,9 milliards de dollars. Quarante-sept produits importés représentaient chacun plus d'un milliard de dollars, soit 93,9% du volume total des importations, dont quatre produits dépassant les 10 milliards de dollars chacun (52,7%).

Concernant la structure des importations, les biens d'équipement étaient évalués à 348,23 milliards de dollars américains, soit 93,8% du total. Les machines, équipements, outils et pièces détachées représentaient 52,6% de ces importations, et les matières premières et combustibles 41,2%. Les biens de consommation s'élevaient à 23,21 milliards de dollars américains, soit 6,2% du total des importations, a indiqué l'Institut national de la statistique (NSO).

VNA/CVN