Le Vietnam se forge une vision économique et financière quinquennale

Le Forum économique et financier vietnamien s’est tenu le 5 décembre, axé sur le positionnement du Vietnam dans le nouveau contexte et sa vision stratégique économique et financière pour la période 2026-2030.

Organisé conjointement par le ministère des Finances, en coordination avec l’Agence de coopération internationale allemande pour le développement (GIZ) et le Bureau des Nations unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS), cet événement s’inscrit dans la continuité du Forum financier vietnamien organisé annuellement depuis 2017.

S’adressant aux participants, qui ont réuni plus de 200 délégués, le vice-ministre des Finances, Dô Thanh Trung, a souligné que le Vietnam entrait dans une nouvelle phase de développement, avec des objectifs stratégiques majeurs fixés dans un environnement en constante évolution.

À l’échelle mondiale, la volatilité économique et politique s’est intensifiée, notamment depuis avril 2025, en raison de la montée des tensions tarifaires, des conflits géopolitiques et des zones de tension sécuritaire. Cette situation a accru l’incertitude et engendré des répercussions multidimensionnelles au Vietnam.

Sur le plan intérieur, la période 2024-2025 a été marquée par la publication d’une série d’orientations stratégiques et de politiques de percée par le Parti et le gouvernement, jetant ainsi les bases d’une croissance rapide et durable. Depuis juillet 2025, une restructuration de l’appareil administratif et une réorganisation territoriale ont été mises en œuvre, créant de nouvelles ressources pour le développement.

Le Vietnam est confronté à un impératif de développement urgent : devenir un pays en développement doté d’une industrie moderne et à revenu intermédiaire supérieur d’ici 2030, puis un pays développé à revenu élevé d’ici 2045, a-t-il souligné, insistant sur le fait que la réalisation de ces objectifs exige un repositionnement du pays dans ce nouveau contexte, une mobilisation plus efficace des ressources, une réforme du modèle de croissance et un élargissement durable de son espace de développement.

Selon Dô Thanh Trung, le forum de cette année visait à évaluer les opportunités et les défis externes, à identifier les moteurs de croissance et les marges de progression d’un nouveau modèle de croissance, et à proposer des mesures et des solutions stratégiques dans les secteurs économiques clés pour la période 2026-2030.

Il a souligné la nécessité d’établir un nouveau modèle de croissance fondé sur la productivité totale des facteurs, l’efficacité des investissements et les avancées scientifiques, technologiques et d’innovation. Ce modèle devrait harmoniser les moteurs de croissance traditionnels - investissement, exportations et emploi - avec les nouveaux moteurs tels que l’économie numérique, l’économie verte, l’économie du savoir et l’économie circulaire.

Cette transformation exige de fortes synergies entre les secteurs économiques. L’État devrait jouer un rôle de facilitateur et d’orientation, en se concentrant sur les infrastructures stratégiques et les cadres juridiques transparents. Le secteur privé devrait agir comme un moteur d’innovation, notamment dans l’économie numérique, la transformation et la production, et les services de haute qualité.

Parallèlement, les investissements directs étrangers (IDE) devraient être utilisés de manière sélective pour soutenir le transfert de technologies de nouvelle génération et les normes ESG internationales. Dans le même temps, le Vietnam doit exploiter de nouveaux espaces de croissance au niveau régional et local et renforcer le rôle moteur des zones économiques clés.

Il ne s’agit pas seulement d’exigences pour réformer le modèle de croissance, mais aussi d’orientations stratégiques pour atteindre les objectifs de développement du pays à l’horizon 2030 et 2045.

Nguyên Nhu Quynh, directeur de l’Institut national d’économie et de finance du ministère des Finances, a souligné que le Vietnam se trouve à un tournant décisif, sans pour autant sombrer dans le pessimisme ou l’optimisme excessif. La croissance demeure structurellement obsolète, le risque de retard persiste et le piège du revenu intermédiaire reste une préoccupation majeure. Les principaux obstacles restent à surmonter.

Le responsable a ajouté que le Vietnam évolue dans un contexte complexe, marqué par davantage de défis que d’opportunités, tout en poursuivant des objectifs très ambitieux.

Il sera difficile d’obtenir de nouveaux résultats sans de nouvelles approches. Il est nécessaire d’adopter une nouvelle vision, de nouvelles méthodes de leadership, un nouveau modèle de croissance et de mobiliser de nouvelles ressources et un nouvel espace de développement. Une nouvelle mentalité de développement doit sous-tendre tous ces efforts, a insisté Nguyên Nhu Quynh.

Le forum comprenait deux sessions, l’une consacrée aux orientations stratégiques du développement économique et financier, et l’autre à la création de nouveaux moteurs de croissance.

