Perspectives de rebond pour l’économie vietnamienne au quatrième trimestre

Dans un contexte économique mondial incertain et avec la réorganisation des unités administratives du pays, l'économie vietnamienne a su préserver sa stabilité macroéconomique au cours des neuf premiers mois de 2025 : inflation maîtrisée, excédent commercial maintenu et afflux continu d'investissements directs étrangers (IDE).

Toutefois, des défis demeurent : consommation intérieure encore faible, prudence du secteur privé et lenteur de la mobilisation des fonds publics. Les experts considèrent le quatrième trimestre comme une étape charnière pour atteindre les objectifs annuels et préparer l'élan de 2026.

Points lumineux de l'économie vietnamienne

Malgré les incertitudes globales, le Vietnam a consolidé ses fondamentaux : inflation contenue, marché des changes sous contrôle et confiance des entreprises et investisseurs préservée. La réforme administrative contribue à raccourcir les circuits décisionnels et à créer un cadre plus favorable à l'investissement.

Les secteurs à forte valeur ajoutée notamment l'électronique, le textile et la chaussure - se maintiennent comme moteurs de la croissance à l'export. Le Vietnam conserve une place solide dans les chaînes mondiales de valeur.

Notamment, les exportations de fruits et légumes continuent de progresser à un rythme soutenu, illustrant l'efficacité de l'adaptation aux normes internationales et de l'exploitation des accords de libre‑échange (FTA). En parallèle, le marché du café se diversifie (café torréfié, instantané, spécialités), élargissant les débouchés européens et américains pour les producteurs vietnamiens.

Par ailleurs, les flux d'IDE continuent d'affluer régulièrement, avec une augmentation du nombre de nouveaux projets et la participation de nombreux investisseurs issus de grandes économies. Le tourisme et les services retrouvent vigueur, soutenus par des politiques de visa simplifiées et la diversification des offres touristiques.

L'investissement public se déploie rapidement dans de nombreux projets d'infrastructures stratégiques, notamment dans les transports et l'énergie, créant un effet d'entraînement sur les industries de sous-traitance et renforçant la compétitivité à long terme de l'économie.

Défis persistants

Cependant, la demande intérieure se redresse lentement pour devenir un véritable moteur. Les secteurs du commerce et des services restent pénalisés par des coûts élevés et des revenus modérés. Le climat d’affaires demeure fragile : coût élevé du capital, persistance de certaines lourdeurs administratives et prudence des entreprises quant aux investissements.

La taille moyenne des nouveaux projets d'IDE tend à diminuer, reflétant une concurrence régionale accrue et des exigences croissantes en matière de transparence et de soutien institutionnel. De nombreux projets stratégiques sont retardés par des lenteurs administratives, des difficultés de libération des terrains et des capacités de gestion limitées, réduisant l'effet d'entraînement attendu de l'investissement public.

Les tensions commerciales, les politiques protectionnistes, les fluctuations des prix de l'énergie ainsi que l'instabilité géopolitique constituent également des menaces pour les exportations et les investissements.

Un rebond attendu au quatrième trimestre

Selon Nguyên Bich Lâm, économiste et ancien directeur général de l'Office général des statistiques (aujourd'hui l'Office national des statistiques), le dernier trimestre de l'année devrait être une "phase d'accélération", tirant parti des performances de l'exportation, du tourisme, de la consommation intérieure et de la mise en œuvre de l'investissement public pour générer un nouvel élan, servir de base à l'objectif de croissance annuelle et préparer les perspectives économiques pour 2026.

On peut donner les perspectives pour les mois à venir. Les marchés clés (États-Unis, Union européenne, Asie du Nord‑Est) pourraient relancer les commandes d'électronique et de textile. Le tourisme et les services devraient poursuivre leur rebond dans la saison festive de fin d'année. En particulier, l'investissement public pourrait constituer un levier majeur lors que le gouvernement accélère la mise en œuvre des projets d'infrastructures stratégiques. Cette dynamique soutient la production dans de nombreux secteurs et renforce la connectivité économique à moyen et long terme.

L'investissement privé devrait également s'améliorer grâce aux mesures de soutien au crédit et à un regain de confiance lié aux signaux positifs des marchés boursier et immobilier.

Pour que cette ambition devienne réalité, plusieurs actions sont cruciales. Il faut maintenir la stabilité macroéconomique, contrôler l'inflation, avoir la gestion flexible des politiques budgétaire et monétaire ; accélérer le décaissement des investissements publics ; améliorer la qualité des flux d'IDE ; développer les infrastructures et les ressources humaines ; et d'accélérer la transformation numérique, promouvoir l'économie verte et circulaire pour établir une base durable de croissance à long terme.

Avec les résultats économiques obtenus au cours des neuf premiers mois de l'année, le quatrième trimestre 2025 pourrait marquer une phase de percée, permettant d'atteindre les objectifs de développement socio-économique de l'année. Cette dynamique contribuerait à donner un nouvel élan à l'économie vietnamienne à l'approche de 2026, porteuse de perspectives plus favorables.

