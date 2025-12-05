Établir une base technologique solide pour le Centre financier international

Hô Chi Minh-Ville se fixe pour objectif de devenir, d’ici 2030, un pôle régional de premier plan en matière de science, de technologie et d’innovation, tout en édifiant un écosystème suffisamment robuste pour permettre au Centre financier international de fonctionner sur la base des données ouvertes, des actifs numériques transparents et des flux de technologies financières (fintech).

Dans le cadre du Forum économique d’automne récemment organisé à Ho Chi Minh-Ville, les experts ont souligné le rôle essentiel de la technologie dans le développement d’un Centre financier international, notamment l’importance de la coopération internationale afin de créer une véritable "autoroute fintech".

Selon Lam Dinh Thang, directeur du Service municipal des sciences et des technologies, Hô Chi Minh-Ville amorce une transition vers un modèle de croissance fondé sur la connaissance, les technologies clés et la gouvernance numérique, avec l’ambition de devenir, d’ici 2030, un centre régional majeur de science, de technologie et d’innovation.

La ville compte plus de 2 000 start-up technologiques, soit plus de la moitié de l’écosystème national. La ville occupe par ailleurs la 5e place en Asie du Sud-Est en termes de valeur de l’écosystème start-up, estimé à 5,22 milliards de dollars, se rapprochant du Top 100 mondial des villes ayant les écosystèmes entrepreneuriaux les plus dynamiques. Elle progresse ainsi vers la création d’un Centre financier international moderne, transparent et fondé sur la technologie.

Hô Chi Minh-Ville définit trois orientations de percée stratégique pour la période 2026-2030 : percée institutionnelle et politique ; percée technologique et écosystème d’innovation, et percée en gouvernance numérique et ressources humaines.

Lam Dinh Thang met en avant quatre groupes de questions pour lesquelles la ville souhaite recevoir des propositions des experts internationaux : modèle de développement de la propriété intellectuelle ; mécanisme d’actifs numériques pour le Centre financier international ; création d’une "super autoroute fintech" Vietnam - Singapour ; modèle de gouvernance et de financement pour le Centre financier international.

Partageant l’expérience de Singapour, passé d’un pays sans ressources naturelles à un centre de technologie et de finance de premier plan en Asie, Mme Jade Koh, directrice régionale du Conseil de développement économique de Singapour (EDB), a souligné le rôle déterminant des infrastructures numériques, d’un cadre réglementaire pionnier, des talents et des réseaux mondiaux de coopération, tout en exprimant son souhait de renforcer la coopération fintech entre le Vietnam et Singapour.

Attirer les grands groupes financiers mondiaux

Selon le Centre de simulation et de prévision économique (Institut de recherche et de développement de Hô Chi Minh-Ville), la feuille de route de développement du Centre financier international est clairement définie : première phase (2025-2030) : Établir les fondations - cadre juridique, institutionnel et organisationnel ; deuxième phase (2031-2035) : Améliorer le classement de la ville dans les indices mondiaux des centres financiers ; troisième phase (à partir de 2035) : Développer pleinement le Centre financier international de Hô Chi Minh-Ville selon les normes régionales et internationales.

Concernant la mise en œuvre, Edward Lim, directeur national de BLOCK71 Vietnam, souligne que la ville doit oser lancer des programmes ambitieux. Les laboratoires, centres de recherche et organisations scientifiques peuvent devenir les incubateurs de start-up fintech indépendantes. Le modèle d’"incubateur financier" - combinant recherche, incubation et accélération - constitue une composante essentielle pour garantir une dynamique d’innovation durable au sein du Centre financier international.

Selon le président du Comité populaire municipal, Nguyên Van Đuoc, une trentaine de groupes financiers s’apprêtent à rejoindre la ville pour participer au Centre financier international dès sa première phase, avec une mise en service prévue en décembre 2025. Leur présence précoce témoigne de la confiance dans le potentiel de Hô Chi Minh-Ville à devenir un nouveau pôle financier majeur.

