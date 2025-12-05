Un vice-président de l’AN reçoit un dirigeant de Samsung Electronics

Le vice-président de l’Assemblée nationale, Lê Minh Hoan, a reçu, le 5 décembre à Hanoï, Park Soon Cheol, vice-président chargé des finances de Samsung Electronics.

Le vice-président de l’Assemblée nationale, Lê Minh Hoan, a salué l’engagement précoce de Samsung au Vietnam, qui témoigne de l’intérêt du groupe pour l’environnement juridique et le développement technologique du pays.

Reconnaissant la position de Samsung parmi les plus grands investisseurs étrangers au Vietnam, il a exprimé le souhait que la coopération Vietnam - République de Corée continue de soutenir et de dynamiser le développement du pays dans les années à venir.

Le vice-président a apprécié les projets de Samsung au Vietnam, lesquels contribuent à la création d’emplois, au transfert de technologies, à la promotion des exportations et à une croissance économique durable. Il a souligné que le parcours de Samsung constitue une source d’inspiration pour les entreprises vietnamiennes et a encouragé le groupe à élargir ses investissements, à renforcer la localisation de la production, le transfert technologique et la formation de ressources humaines de haute qualité, ainsi qu’à accroître la participation des entreprises vietnamiennes aux chaînes d’approvisionnement mondiales.

Park Soon Cheol a présenté un bilan des activités de Samsung au Vietnam. En 17 ans, Samsung y a mis en œuvre plusieurs projets de haute technologie et y opère six entités de production, un centre de R&D et une entité commerciale, tout en maintenant un chiffre d’affaires remarquable, confirmant son rôle de premier investisseur étranger.

Depuis 2015, Samsung collabore avec le ministère de l’Industrie et du Commerce, ainsi qu’avec les localités, pour soutenir les entreprises vietnamiennes via des programmes tels que le développement d’usines intelligentes ou les expositions sur les industries auxiliaires. Le groupe participe également à plusieurs initiatives menées au Centre national d’innovation, comme le programme Samsung Innovation Campus dédié à la formation de talents technologiques.

Park Soon Cheol a souligné que la croissance stable de Samsung au Vietnam résulte du soutien constant du gouvernement, de l’Assemblée nationale, des ministères et des localités dans l’amélioration de l’environnement d’affaires. Il a affirmé que Samsung poursuivrait ses efforts pour renforcer les capacités des entreprises vietnamiennes et les aider à s’intégrer plus profondément dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

