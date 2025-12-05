Le Vietnam dévoile le palmarès des 100 entreprises les plus durables pour 2025

La Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam (VCCI) a organisé le 5 décembre à Hanoï une cérémonie honorant les 100 entreprises les plus durables du pays, tous secteurs confondus (production et commerce-services).

Photo : VNA/CVN

Il est à noter que le top 10 de chaque catégorie est composé à 60% d'entreprises vietnamiennes et à 40% d'entreprises à capitaux étrangers, ce qui témoigne des progrès significatifs réalisés par les entreprises vietnamiennes et souligne que le paysage de la durabilité n'est plus l'apanage des seules entreprises à IDE dotées de solides principes de gouvernance.

Lors de la cérémonie, le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a félicité la VCCI pour son initiative menée depuis dix ans dans le développement de l'Indice de durabilité des entreprises (IDE) et pour la mise en œuvre de ce programme pendant dix années consécutives.

Il a exhorté les entreprises à persévérer et à innover dans l'élaboration de stratégies et l'adoption de modèles commerciaux responsables et durables, et à améliorer proactivement leur gouvernance d'entreprise, leur transparence et leur responsabilité en appliquant la démarche CSI afin d'élargir leur accès aux sources de financement vert.

Lors de cet événement, Hô Sy Hung, président de la VCCI et responsable du comité de pilotage CSI 2025, a souligné qu'au-delà de l'évaluation, la VCCI vise à accompagner, encourager, guider et mettre en relation les entreprises afin que la démarche CSI devienne un écosystème favorisant la transformation durable des entreprises à l'échelle nationale.

Photo : VNA/CVN

En 2025, le programme CSI a attiré plus de 500 entreprises de tous types et de toutes tailles à travers le pays, dont 147 ont été présélectionnées pour l'évaluation officielle. Fait remarquable, plus de 20% des participants de cette année étaient des entreprises participantes pour la première fois, et environ 30% étaient des sociétés cotées en bourse au Vietnam - un record.

Avec la publication, dans le cadre du CSI 2025, de sa première version de l'indice exclusivement dédiée aux micro et petites entreprises (PME), en complément de la version existante pour les moyennes et grandes entreprises, le programme a suscité un vif intérêt auprès de ce nouveau groupe. Pour la première fois, les PME ont ainsi figuré parmi les 100 premières entreprises.

Lors de la même cérémonie, le vice-président de la VCCI, Nguyên Quang Vinh, a souligné que le CSI demeurerait un mécanisme prioritaire à développer afin de renforcer la compétitivité des entreprises vietnamiennes et de générer davantage de valeur ajoutée pour l'ensemble du tissu économique local.

VNA/CVN