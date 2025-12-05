Le secteur du jouet et de la puériculture se prépare pour le plus grand événement

La croissance soutenue de l'économie vietnamienne et l'augmentation du pouvoir d'achat des consommateurs sont les prémices d'une forte reprise du secteur du jouet et des produits de puériculture. Les acteurs du secteur se préparent activement pour le plus grand rassemblement de l'année : le Salon international des jouets et des produits pour bébés du Vietnam (IBTE) 2025.

Photo : VNA/CVN

L'événement se tiendra du 18 au 20 décembre au Centre des expositions et des congrès de Saigon, à Hô Chi Minh-Ville.

Cette année, l'IBTE s'étendra sur plus de 10.000 m3 et accueillera plus de 500 stands et plus de 250 entreprises.

Organisé par CHAOYU EXPO et VINEXAD, le salon bénéficie d'un soutien important d'institutions influentes, notamment la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam, l'Association des Détaillants du Vietnam, l'Association Vietnamienne des petites et moyennes entreprises et l'Association vietnamienne du Commerce électronique.

Le salon devrait accueillir environ 40.000 visiteurs. Les organisateurs soulignent que cette envergure témoigne de la résilience du secteur et de l'intérêt international croissant pour le marché de la consommation vietnamien, en pleine expansion.

Un programme riche et varié d'activités sectorielles sera proposé tout au long du salon : forums, tables rondes, rencontres B2B et visites VIP exclusives.

Grâce à la participation de dirigeants d'associations, d'experts du marché et de représentants de grandes entreprises, ces événements offriront une analyse approfondie de l'évolution des comportements des consommateurs, des opportunités d'investissement et des perspectives de développement à long terme pour le secteur des jouets et des produits de puériculture.

L'un des temps forts sera la participation de l'Alliance des Associations Asiatiques des Jouets et des Produits pour Bébés, qui dépêchera des délégations d'acheteurs pour rencontrer directement les exposants. Ces rencontres contribueront à renforcer les liens commerciaux et à créer des opportunités transfrontalières au sein des chaînes d'approvisionnement en pleine expansion des jouets et des produits de puériculture en Asie.

Plusieurs marques de premier plan, dont Hayidai, Kimmon, Dongguan XiaoChaiZhenBang Cultural and Creative Co. et Dongguan Suamoon Creative Industry Co., devraient lancer de nouveaux produits et dévoiler des collections en édition limitée en exclusivité lors de cet événement.

L'IBTE s'est rapidement imposé comme un marché incontournable pour les marques internationales et nationales. L'édition 2024 a accueilli près de 200 entreprises réparties sur 500 stands et a attiré plus de 42 700 visiteurs venus de plus de 20 pays et territoires.

VNA/CVN