Vietjet Air reçoit 22 appareils en moins d'un mois

Vietjet Air a accueilli un A321neo ACF, immatriculé VN-A580, franchissant ainsi une étape importante avec la réception de 22 nouveaux appareils en moins d'un mois.

>> Voyagez avec Vietjet et profitez d’Internet en toute fluidité grâce à l’eSIM gratuite

>> Vietjet reprend ses vols entre Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Côn Dao

>> Vietjet ouvre la vente de billets à 0 đồng pour Vinh

Photo : Vietjet/CVN

Selon Vietjet, cette expansion rapide de sa flotte témoigne de sa vision stratégique et de son ambition de se développer à l'échelle mondiale, de répondre à la demande croissante de voyages pendant la période du Nouvel An lunaire 2026 et d'étendre son réseau international.

Parmi ces nouveaux appareils figurent neuf Boeing pour Thai Vietjet, sept Airbus de nouvelle génération pour Vietjet Vietnam, quatre appareils loués avec équipage pour répondre aux pics de capacité et deux appareils COMAC opérant sur la ligne Côn Dao.

À l'heure où le secteur aérien mondial est confronté à des pénuries d'avions et à des perturbations des chaînes d'approvisionnement, la capacité de Vietjet à acquérir continuellement des appareils modernes souligne sa position de compagnie aérienne régionale pionnière, renforçant la connectivité et contribuant à la croissance économique.

Les passagers de Vietjet profitent d'avions modernes et respectueux de l'environnement, d'un large choix de plats chauds, d'un personnel de cabine professionnel et de spectacles culturels uniques à bord.

Vietjet est membre officiel de l'IATA et détient la certification de sécurité IOSA. La compagnie aérienne a obtenu la note maximale de 7 étoiles en matière de sécurité mondiale décernée par AirlineRatings et s'est classée parmi les 50 meilleures compagnies aériennes mondiales en termes d'efficacité opérationnelle et de santé financière en 2018 et 2019, selon AirFinance Journal. Elle a également reçu de nombreuses récompenses en tant que première compagnie aérienne à bas prix d'Asie.

Reconnue pour sa maîtrise des coûts, ses opérations modernes et son utilisation avancée des technologies, Vietjet continue de proposer des tarifs abordables et des services flexibles afin de répondre aux besoins variés de sa clientèle.

VNA/CVN