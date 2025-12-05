Hanoï lance un fonds de capital-risque

Le Fonds de capital-risque de Hanoï (HVCF) sera officiellement lancé le 22 décembre. Il ambitionne de devenir un puissant moteur financier pour dynamiser l'écosystème d'innovation de la capitale.

>> Hanoï : Tich Giang, nouveau modèle du tourisme agricole

>> Une exposition sur la victoire de Diên Biên Phu aérien à Hanoï

>> Hanoï rejoint le Réseau mondial des villes apprenantes de l'UNESCO

Photo : VNA/CVN

L'information a été communiquée à l'issue d'une réunion qui s'est tenue le 4 décembre sous la présidence de Truong Viêt Dung, vice-président du Comité populaire municipal, en présence d'investisseurs.

Le fonds sera établi sous la forme d'une coopération contractuelle commerciale (CCC), sans personnalité juridique, et fonctionnera selon les principes du marché, acceptant les risques afin de promouvoir l'innovation.

Les objectifs du fonds comprennent l'investissement et le soutien aux entreprises de haute technologie, aux entreprises scientifiques et technologiques et aux jeunes pousses innovantes, la promotion de la commercialisation des produits scientifiques et technologiques et la dynamisation de l'écosystème d'innovation de la capitale.

Le financement du HVCF provient notamment du capital social de la ville, plafonné à 600 milliards de dongs (23 millions de dollars) et ne pouvant excéder 4@% de ce capital, ainsi que d'apports d'investisseurs, de levées de fonds, de parrainages et d'autres sources légales.

Le fonds fonctionnera à titre expérimental pendant une durée maximale de 10 ans, avec pour objectif de dynamiser financièrement les projets technologiques régionaux et de contribuer à positionner Hanoï comme pôle d'innovation du pays.

Truong Viet Dung a déclaré que les activités de capital-risque de la ville ne pouvaient se limiter à quelques domaines, mais devaient couvrir des piliers scientifiques et technologiques clés tels que l'éducation, les sciences biomédicales, la santé, les transports et les villes intelligentes.

Il a également confirmé que le modèle du fonds serait conforme aux normes internationales, garantissant transparence, respect des principes du marché et partage des risques avec des investisseurs professionnels.

Hanoï prévoit de participer au fonds avec un maximum de six investisseurs afin d'assurer une gouvernance efficace.

Le vice-président a précisé que le montant du capital investi n'était pas le facteur déterminant. Ce qui importe, c'est l'unité et le consensus pour créer de la valeur et entrer dans une nouvelle phase de développement avec des changements significatifs, a-t-il souligné.

VNA/CVN