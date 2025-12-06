Le Vietnam agit fermement pour mettre fin à la pêche INN

Pour espérer la levée du “carton jaune”, le Vietnam renforce sa lutte contre la pêche INN. L’article, publié le 16 novembre 2025 par Euro Presse Image et reproduit ici, met en lumière l’engagement national pour une filière halieutique durable, responsable et pleinement transparente.

Le 16 novembre 2025, EURO PRESSE IMAGE - EPi Agency a publié l’article intitulé Le Vietnam agit fermement pour mettre fin à la pêche INN, édité par François Vieira, accrédité permanent auprès de l’UE 1999-2024.

Selon le texte, “le gouvernement vietnamien déploie avec détermi-nation” un ensemble de mesures globales et coordonnées pour éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Ces efforts s’appuient sur le renforcement du cadre juridique, le contrôle rigoureux des flottes de pêche, le suivi accru des trajets en mer, la transparence dans la traçabilité des produits halieutiques et la sanction stricte des infractions. “Ils reflètent l’engagement du pays en faveur d’une pêche responsable, durable et conforme aux standards internationaux”.

Un cadre juridique renforcé

L’article de l’Euro Presse Image indique que depuis l’octroi du “carton jaune” par la Commission européenne (CE) en octobre 2017, assorti de neuf recommandations visant à renforcer la lutte contre la pêche INN, le Vietnam a engagé une réforme approfondie de son cadre juridique en matière de pêche. L’objectif est de garantir l’efficacité des mesures mises en œuvre pour réduire les pratiques de pêche INN, tout en empêchant les navires et pêcheurs vietnamiens d’opérer illégalement dans les eaux étrangères.

“Le 21 novembre 2017, l’Assemblée nationale du Vietnam a adopté la Loi sur la pêche”, établissant un cadre juridique complet régissant l’ensemble des activités du secteur halieutique. Ce texte fondateur vise à faire évoluer la pêche nationale, en la faisant passer d’une pratique artisanale à une pêche responsable et durable. Il offre également à la filière aquacole vietnamienne les moyens de s’aligner progressivement sur les engagements inter-nationaux, en intégrant les dispositions des traités, des pratiques internationales et des législations étrangères, dans le respect des principes fondamentaux du droit national et des réalités locales.

“Le gouvernement a mis en place le Comité national de pilotage pour la lutte contre la pêche INN”. Le Premier ministre Pham Minh Chinh et ses adjoints ont présidé de nombreuses conférences réunissant ministères, secteurs et localités concernés, afin de mettre en œuvre de manière résolue les mesures et missions de lutte contre la pêche INN. Le chef du gouvernement a réaffirmé la volonté politique de mettre un terme rapide aux pratiques de pêche INN, avec pour objectif la levée du “carton jaune” en 2025.

“Le Vietnam respecte pleinement” les réglementations en matière de lutte contre la pêche INN, ainsi que les conventions et accords internationaux pertinents aux-quels il est partie, tels que la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS 1982) et l’Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port (AMREP) de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), visant à prévenir, combattre et éliminer ces pratiques.

“Le pays renforce également sa coopération internationale” en échangeant des bonnes pratiques avec d’autres nations engagées dans la lutte contre la pêche INN.

Il demande aux agences com-pétentes et aux autorités locales de renforcer l’efficacité des actions de sensibilisation, d’information et d’éducation juridique, afin que les pêcheurs respectent pleinement la législation nationale et le droit international.

En complément, l’Euro Presse Image mentionne que “pour poursuivre l’amélioration du cadre juridique”, le ministère vietnamien de l’Agriculture et de l’Environnement prévoit une évaluation globale de la mise en œuvre de la Loi sur la pêche de 2017. Cette analyse servira de base à une révision de la loi en 2026, afin de l’adapter aux réalités de la gestion, aux engagements internationaux et aux impératifs du développement durable.

Le ministère a également publié une réglementation provisoire sur l’ouverture des ports de pêche, destinée à guider les localités, notamment les villes et provinces côtières, dans la gestion des ports, des zones d’ancrage, des abris contre les tempêtes, ainsi que des opérations de débarquement et d’embarquement des navires.

Améliorer la gestion des navires et la traçabilité

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

En parallèle, d’après les informations de l’agence, “le Vietnam mobilise activement ses ressources” pour combler les lacunes persistantes dans la lutte contre la pêche INN. Les mesures incluent l’amélioration de la gestion des navires, la révision et l’harmonisation des données sur l’immatriculation, l’inspection, la délivrance des licences, l’installation du système de surveillance des navires (VMS), l’identification des navires non conformes et la normalisation des données dans les systèmes d’information. Le pays applique intégralement les recommandations de la CE et répond aux exigences des marchés internationaux, afin de garantir que ses produits halieutiques soient exempts de pêche INN et de toute fraude commerciale. Ces efforts contribuent à renforcer la crédibilité et le positionnement du secteur halieutique vietnamien sur la scène mondiale.

“Les résultats sont déjà tangibles”, précise l’article. Depuis 2017, la CE a mené quatre missions d’inspection au Vietnam. Lors de la plus récente, en octobre 2023, elle a salué les progrès significatifs accomplis par le pays en matière de gestion, de contrôle et de traçabilité des produits halieutiques.

L’article de l’Euro Presse Image conclut en citant le Premier ministre Pham Minh Chinh qui a souligné que la lutte contre la pêche INN ne vise pas uniquement à obtenir la levée du “carton jaune”, mais s’inscrit dans une démarche plus large de “développement durable du secteur halieutique”. Elle a pour objectif de garantir les intérêts du peuple et de la nation, tout en affirmant la responsabilité internationale du Vietnam dans la protection de l’environnement et des écosystèmes marins.

Ces efforts contribuent également au renforcement de la défense, de la sécurité et de la souveraineté maritime et insulaire du pays et de la région.

Dang Huê/CVN