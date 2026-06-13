USA : au moins un mort et onze blessés dans une fusillade au Texas

Au moins un mort et onze blessés ont été recensés vendredi 12 juin lors d’une fusillade survenue à Midland, au Texas, dans le Sud des États-Unis, au cours de laquelle un tireur s’est retranché dans un bâtiment, ont indiqué les autorités locales.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Une fusillade survenue vendredi matin 12 juin à Midland, dans l'État américain du Texas, a fait un mort et onze blessés, selon plusieurs médias.

La fusillade a débuté dans le sud-est de Midland et s'est propagée dans la partie sud de la ville. Le tireur présumé est également décédé à l'issue d'une confrontation, selon les autorités.

Neuf victimes ont été transportées au Midland Memorial Hospital, dont quatre ont dû subir une intervention chirurgicale, a déclaré un porte-parole de l'hôpital.

Photo : AFP/VNA/CVN

"L'incident impliquant un tireur actif a été résolu, et le décès du suspect a été confirmé", indique le dernier message publié par la municipalité de Midland sur Facebook.

La zone reste bouclée et les fermetures de routes dans le secteur devraient se poursuivre dans un avenir proche, le temps que l'enquête se poursuive, précise le message. Le public a été invité à éviter la zone et à suivre les mises à jour.

Un centre de regroupement familial est ouvert au Midland Memorial Hospital, selon les autorités.

Xinhua/VNA/CVN