Mexique : 2 morts et 6 blessés dans une fusillade sur le site archéologique de Teotihuacan

Une fusillade sur le site archéologique de Teotihuacan, dans le centre du Mexique, a fait deux morts, dont le tireur, et six blessés, ont annoncé lundi 20 avril les autorités.

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Photo : Phi Hùng/VNA/CVN

Selon un communiqué du Cabinet de sécurité mexicain publié sur X, un homme a ouvert le feu sur le site avant de se suicider ensuite.

Le communiqué a indiqué qu'une ressortissante canadienne a perdu la vie et que plusieurs personnes ont été blessées et reçoivent des soins médicaux. Les autorités ont saisi sur place une arme à feu, une arme blanche et des munitions.

De son côté, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a exprimé ses condoléances suite à l'incident et a déclaré que les autorités étaient en contact avec l'ambassade du Canada.

"Ce qui s'est passé aujourd'hui à Teotihuacan est une profonde souffrance pour nous. J'exprime ma sincère solidarité avec les personnes touchées et leurs familles", a-t-elle écrit sur X.

Les forces de sécurité, dont la police d'État et la Garde nationale, ont été déployées pour répondre à l'incident, tandis que les autorités fédérales et étatiques s'efforcent d'en déterminer les circonstances.

Selon les médias locaux, le tireur avait escaladé la Pyramide de la Lune avant d'ouvrir le feu.

Xinhua/VNA/CVN