Entrevue entre le PM et le secrétariat permanent, vice-président du Laos

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a rencontré le 11 octobre le secrétariat permanent et vice-président du Laos, Bounthong Chitmany, à l'occasion de sa participation aux 44 e et 45 e Sommets de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et des réunions connexes au Laos.

Lors de la réunion, Pham Minh Chinh a félicité le Laos pour avoir assumé avec succès le rôle de président de l'ASEAN cette année, organisé avec soin et en toute sécurité les 44e et 45e sommets de l'ASEAN et les événements connexes, et réussi dans la gestion des conférences, ce qui a contribué à améliorer sa position sur la scène internationale.

Notant que la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos sont uniques au monde, Pham Minh Chinh a proposé aux deux parties de continuer à éduquer les générations futures sur les relations bilatérales.

Il a également révélé que le Vietnam optimiserait les résultats obtenus lors de la réunion entre les représentants des bureaux politiques des Partis des deux pays, tenue en septembre dernier.

Il a recommandé que les Partis des deux pays continuent d'améliorer l'échange d'expériences, y compris la formation des ressources humaines, notamment dans le contexte de la préparation des Congrès du Parti à tous les niveaux menant aux Congrès nationaux du Parti communiste du Vietnam et le Parti révolutionnaire populaire lao.

À son tour, Bounthong Chitmany a exprimé sa profonde gratitude pour le grand soutien et l'assistance sincère et opportune que le Vietnam a apporté au Laos, tant dans la lutte de libération nationale dans le passé que dans la construction de la nation aujourd'hui.

Il a également exprimé son impression du fort développement socio-économique du Vietnam, qui contribue à améliorer de plus en plus sa position sur la scène internationale.

Les deux dirigeants ont exprimé leur joie des bons résultats de la coopération dans tous les domaines entre les deux Partis et les États ces derniers temps, notamment dans les domaines politique, économique, commercial, de sécurité et de défense.

Ils ont convenu de se coordonner pour mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau conclus, d'améliorer les échanges et de partager leurs expériences dans la planification et la mise en œuvre des projets de construction et de développement national, en se concentrant sur la réalisation de projets de coopération clés pour approfondir les relations bilatérales.

