Bùi Thanh Son rencontre le ministre russe des AE, Sergueï Lavrov

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères vietnamien Bùi Thanh Son a rencontré le 10 octobre à Vientiane le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, à l'occasion de sa participation aux 44 e et 45 e Sommets de l'ASEAN et aux réunions connexes au Laos.

>> Le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam reçoit une délégation russe

>> Le président de l’AN Trân Thanh Mân termine avec succès sa visite officielle en Russie

>> La 25e réunion du Comité intergouvernemental se termine

Bùi Thanh Son a affirmé que le Vietnam valorisait toujours le partenariat stratégique intégral avec la Russie et a remercié le gouvernement et le peuple russes pour avoir rapidement partagé et aidé le Vietnam à surmonter les graves conséquences du typhon Yagi.

Photo : VNA/CVN

Sergueï Lavrov a souligné que la Russie considérait le Vietnam comme un partenaire prioritaire dans la région et souhaitait développer des relations de coopération avec le Vietnam plus substantielles, plus efficaces et à la mesure des potentiels de deux pays.

Discutant de certaines orientations de coopération future, les deux parties ont convenu de continuer à coordonner et à organiser les échanges et les contacts à haut niveau et à tous les niveaux ; de maintenir efficacement les mécanismes de coopération, y compris la Consultation politique au niveau des ministres des Affaires étrangères.

Bùi Thanh Son et Sergueï Lavrov ont également convenu de poursuivre la recherche et l'échange de mesures visant à promouvoir la coopération économique et commerciale et d'exploiter conjointement et efficacement l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasienne (EAEU) ; de porter le commerce bilatéral à 15 milliards de dollars d'ici 2030 ; de déployer efficacement la coopération dans les domaines de l’énergie, des sciences et technologies, de l’éducation - formation et du tourisme ; de simplifier les procédures de visa en faveur des citoyens des deux pays. Les deux parties se sont accordées pour continuer à éliminer les obstacles et à créer des conditions favorables aux projets d'investissement et aux coentreprises entre les entreprises des deux pays.

À propos des questions internationales et régionales d'intérêt commun, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a souligné que la Russie soutenait le rôle central et la position commune de l'ASEAN sur les questions liées à la paix, à la stabilité et au développement dans la région.

Le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères Bùi Thanh Son a réaffirmé la position constante du Vietnam selon laquelle tous les différends devraient être résolus par des moyens pacifiques, conformément aux principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations unies.

VNA/CVN