Mesures disciplinaires contre plusieurs organisations et membres du Parti

Le Politburo du Comité central du Parti a examiné et émis le 11 octobre des mesures disciplinaires contre certaines organisations et membres du Parti.

Après avoir examiné les propositions de la Commission centrale du contrôle du Parti, le Politburo a conclu que la permanence du Comité du Parti de la province de Hà Giang pour le mandat 2020-2025 a violé le principe du centralisme démocratique, les règlements du Parti et les règlements de travail, et a fait preuve de manque de responsabilité, d’inspection et de supervision, et négligé la direction.

En conséquence, le Comité chargé des affaires du Parti du Comité populaire provincial a gravement violé les règlements du Parti et les lois de l'État dans la mise en œuvre du lot d'appel d'offres N° 4 du projet d'autoroute Tuyên Quang - Hà Giang du groupe Thuân An.

Certains responsables et membres du Parti, notamment des autorités provinciales clés, ont également violé les règlements du Parti et n'ont pas rempli leur responsabilité de donner l'exemple. Parmi eux, Dang Quôc Khanh, ancien membre du Comité central du Parti et ancien secrétaire du Comité provincial du Parti, dont les méfaits et les violations ont entraîné de graves conséquences et un risque de pertes pour les biens de l'État, causant la frustration de l’opinion publique et affectant le prestige de l’organisation du Parti et des autorités locales.

En ce qui concerne la mise en œuvre du dossier d'appel d'offres N° 26 du projet d'autoroute Tuyên Quang - Phu Tho, également par le groupe Thuân An, la permanence du Comité du Parti de la province de Tuyên Quang pour le mandat 2020-2025 a également commis des méfaits et des violations similaires.

En tant que membre du Comité central du Parti et secrétaire du Comité provincial du Parti, Châu Van Lâm a également violé les règlements du Parti et les lois de l'État, entraînant de graves conséquences et un risque de pertes pour les biens de l'État, suscitant l'inquiétude du public et affectant le prestige de l’organisation du Parti et des autorités locales.

Le Politburo a également examiné le cas du Comité permanent du Parti de la province de Phu Tho pour les mandats 2010-2015 concernant la mise en œuvre des projets et des offres du groupe Phuc Son sur le site des vestiges historiques du Temple des Rois Hùng.

Les anciens membres du Comité central du Parti et anciens secrétaires du Comité provincial du Parti, Ngô Duc Vuong et Nguyên Doan Khanh, ainsi que Hoàng Dân Mac, qui est également ancien secrétaire du Comité provincial du Parti, ont fait preuve d'une dégradation de l'idéologie politique, de la moralité et du mode de vie, et ont gravement violé les règlements du Parti et les lois de l'État.

Les méfaits et violations de la permanence du Comité du Parti de la province centrale de Quang Ngai pour les mandats 2010-2015 et 2015-2020 ont également été pris en considération à cette occasion.

Le Politburo a décidé d'adresser un avertissement aux permanences des Comités du Parti des provinces de Quang Ngai et de Phu Tho pour le mandat de 2010 à 2015, aux permanences des Comités du Parti de Hà Giang et de Tuyên Quang pour le mandat de 2020 à 2025, ainsi qu'à Dang Quôc Khanh et Châu Van Lâm.

Il a également réprimandé la permanence du comité du Parti de la province de Quang Ngai pour le mandat de 2015 à 2020.

Le Politburo a demandé au Comité central du Parti d'examiner et de sanctionner Ngô Duc Vuong et Nguyên Doan Khanh, mais a suspendu le travail de Hoàng Dân Mac, qui est actuellement gravement malade.

