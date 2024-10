Le Premier ministre vietnamien rencontre son homologue indien à Vientiane

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et son homologue indien Narendra Modi ont convenu, vendredi 11 octobre, de promouvoir des échanges et rencontres de haut niveau, d’accélérer des négociations bilatérales sur un accord de libre-échange et d'augmenter la fréquence des vols directs entre les grandes villes des deux pays afin de faciliter la coopération commerciale, d'investissements, le tourisme et les échanges entre les peuples.

La rencontre entre les deux dirigeants s'est tenue en marge des 44e et 45e Sommets de l’ASEAN et d'autres événements connexes, à Vientiane au Laos.

Le chef du gouvernement vietnamien a remercié l'Inde pour avoir fourni une aide urgente de 35 tonnes de biens d'une valeur d'un million d'USD pour soutenir les zones touchées par le typhon Yagi. Il a exprimé sa satisfaction quant aux résultats obtenus lors de la récente visite d'État en Inde et a apprécié la coordination active entre les deux parties pour les mettre en œuvre.

Les deux chefs de gouvernement sont également convenus de continuer à se soutenir mutuellement et de coopérer étroitement dans les forums régionaux et internationaux, notamment au sein des Nations unies (ONU), de l'ASEAN et des mécanismes dirigés par le bloc régional.

Ils ont pris en haute estime les principes d'assurer la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol et de résoudre pacifiquement les différends sur la base du droit international, notamment de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

