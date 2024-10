Clôture des Sommets de l'ASEAN à Vientiane du Laos

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et d'autres dirigeants de l'ASEAN ont assisté à la cérémonie de clôture des 44 e et 45 e Sommets de l'ASEAN et des réunions connexes à Vientiane, au Laos, le 11 octobre, qui a été marquée par la passation de la présidence de l'ASEAN du Laos à la Malaisie.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours, le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a dévoilé le thème de l'année ASEAN 2025 "Inclusivité et durabilité", reflétant l'aspiration partagée à une prospérité commune et garantissant que personne ne soit laissé pour compte.

Les Sommets de quatre jours ont mis en évidence les contributions proactives et actives du Laos et son rôle de leader, contribuant à favoriser une communauté ASEAN connectée et résiliente. Cela ouvre la voie à une nouvelle phase de développement pour l'ASEAN, avec une vision, une réflexion, un élan et un état d'esprit nouveaux.

Photo : VNA/CVN

La délégation vietnamienne, conduite par le Premier ministre Pham Minh Chinh, a apporté une contribution efficace à toutes les activités, délivrant des messages importants sur l'ASEAN et son avenir, et affirmant l'image du Vietnam en tant que membre proactif, positif, responsable et amical.

Elle a également apporté de nouvelles idées pour le processus de construction de la communauté de l'ASEAN et le renforcement des relations entre l'ASEAN et ses partenaires, contribuant à l'objectif commun de paix, de sécurité, de stabilité et de développement durable dans la région et dans le monde.

Dans la soirée du même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh et sa suite ont quitté Vientiane, concluant leur voyage de travail productif pour assister aux 44e et 45e sommets de l'ASEAN et aux réunions connexes.

VNA/CVN