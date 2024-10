Les relations Vietnam - Chine se développent dans une direction profonde, étendue et durable

S’inscrivant dans un contexte de développement positif des relations bilatérales, cette visite devrait constituer une étape importante dans les relations bilatérales, contribuant au développement continu du voisinage amical, du partenariat de coopération stratégique global et de la "communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine" de manière plus profonde, étendue et durable.

Relations florissantes

Le Vietnam et la Chine ont établi leurs relations diplomatiques le 18 janvier 1950. L’amitié, incarnant à la fois la camaraderie et la fraternité, établie par le président Hô Chi Minh et le président Mao Zedong et cultivée par de nombreuses générations de dirigeants, est devenue un bien précieux pour les deux nations.

En 2008, les deux parties ont convenu d’établir le cadre de partenariat de coopération stratégique global Vietnam - Chine, qui représente le plus haut niveau de coopération du Vietnam avec les pays du monde entier. La Chine a également été le premier pays à établir ce cadre de coopération avec le Vietnam.

Après la visite officielle en Chine du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, en 2022, et la visite d’État au Vietnam du secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping, en 2023, les deux partis et les deux pays ont établi un nouveau positionnement pour leurs relations bilatérales en approfondissant et en élevant davantage le partenariat de coopération stratégique global et en construisant la "communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine" de portée stratégique, leur donnant ainsi une forte impulsion pour renforcer et améliorer continuellement leur bon voisinage et leur coopération globale.

Les deux parties affirment toujours qu’elles considèrent l’autre comme une priorité dans leurs politiques étrangères. Les deux pays ont convenu de désigner 2025 comme l’Année des échanges humanistes entre le Vietnam et la Chine, au cours de laquelle ils organiseront conjointement une série d’activités pour célébrer le 75e anniversaire de leurs relations diplomatiques (18 janvier 1950-2025).

Dans les forums multilatéraux, les deux pays se sont activement coordonnés pour promouvoir la paix, la stabilité et la coopération dans la région et dans le monde, en renforçant le rôle central de l’ASEAN et en adhérant à la Charte des Nations unies et au droit international.

La coopération économique, commerciale et d’investissement a connu des progrès significatifs, les échanges bilatéraux ayant atteint 171,9 milliards d'USD en 2023 et 148,6 milliards d'USD au cours des neuf premiers mois de 2024. La Chine reste le premier partenaire commercial du Vietnam et le deuxième plus grand marché d’exportation, tandis que le Vietnam est le premier partenaire commercial de la Chine au sein de l’ASEAN et le cinquième partenaire mondial, après les États-Unis, le Japon, la République de Corée et la Russie.

L’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Sao Mai, a prévu que les échanges commerciaux entre les deux pays pourraient atteindre 200 milliards d'USD d’ici la fin de cette année grâce à une forte croissance commerciale au premier semestre.

Au cours de la période de neuf mois, la Chine a été le deuxième plus grand investisseur au Vietnam avec un capital enregistré totalisant 3,2 milliards d'USD, représentant 13% des IDE au Vietnam. Les deux parties travaillent en étroite collaboration pour éliminer les goulets d’étranglement dans plusieurs projets de coopération économique.

En janvier-août, le Vietnam a accueilli 2,4 millions de touristes chinois, soit 21,4% des arrivées internationales au Vietnam, ce qui place le pays au deuxième rang en termes de nombre de touristes au Vietnam, après la République de Corée. Actuellement, il y a plus de 200 vols hebdomadaires entre les deux pays.

À ce jour, près de 60 provinces et villes vietnamiennes ont établi des relations d’amitié et de coopération avec des localités chinoises, et il y a maintenant 23.000 étudiants vietnamiens en Chine, soit le double du nombre d’avant la pandémie de COVID-19.

Nouvel élan pour les relations vietnamo-chinoises

L’ambassadeur Pham Sao Mai a déclaré que la visite officielle du Premier ministre Li Qiang est importante pour renforcer davantage le partenariat de coopération stratégique global entre les deux pays et promouvoir la construction d’une communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique dans le sens des "six objectifs majeurs".

Il a exprimé son espoir que la visite du chef du gouvernement chinois aboutisse à des résultats concrets et substantiels, avec diverses mesures proposées pour mettre en œuvre pleinement les perceptions communes atteintes par les dirigeants des deux Partis et des deux États ainsi que la signature de nombreux documents de coopération.

La visite donnera une impulsion aux secteurs, branches et localités vietnamiens pour maintenir et élargir leurs relations avec la partie chinoise, contribuant à consolider la base sociale solide pour le développement des relations bilatérales, a-t-il déclaré.

Le diplomate s’est déclaré convaincu que sur la base des avantages, du potentiel, des demandes et des bonnes relations existantes ainsi que de la détermination et des efforts conjoints des deux Partis, des deux États et des deux peuples, le partenariat de coopération stratégique global Vietnam - Chine prospérerait dans les temps à venir dans l’intérêt des deux peuples et pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

