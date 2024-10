Le Vietnam et le Laos consolident leurs relations de défense

Le vice-Premier ministre lao et ministre de la Défense, Chansamone Chanyalath, et le vice-ministre vietnamien de la Défense, Hoàng Xuân Chiên, ont convenu jeudi 10 octobre à Vientiane de déployer les contenus du plan de coopération 2024 approuvé par les deux ministères de la Défense.

Lors de la réception du général de corps d’armée Hoàng Xuân Chiên qui accompagnait le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh aux 45e et 46e Sommets de l’ASEAN, le général Chansamone Chanyalath a félicité les organes compétents des deux ministères pour les préparatifs d’organisation des événements conjoints, et a convenu qu’une répétition générale sera organisée le 21 octobre.

Les deux parties ont affirmé leur volonté et leur souhait de consolider et de resserrer la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération globale entre les deux Partis, les deux États, les deux armées et les deux peuples vietnamiens et lao.

Le général de corps d’armée Hoàng Xuân Chiên a rapporté au général Chansamone Chanyalath les contenus dont il a convenu plus tôt dans la journée avec le vice-ministre lao de la Défense Vongkham Phommakon, y compris l’organisation des deuxièmes échanges amicaux de défense, du 22 au 23 octobre dans les provinces vietnamienne de Son La et lao de Huaphan.

Il a échangé sur certains événements importants à venir, y compris la rencontre annuelle entre les ministres de la Défense du Vietnam, du Laos et du Cambodge et des activités connexes en novembre au Cambodge; la visite au Laos en octobre du ministre vietnamien de la Défense Phan Van Giang et sa participation aux réunions des ministres de la Défense de l’ASEAN et de l’ASEAN Plus, ainsi que le renforcement de la coopération à la formation et des interactions entre les jeunes officiers des deux pays.

