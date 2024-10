Le Vietnam considère le Japon comme un partenaire de premier plan, important et fiable

Le Vietnam considère le Japon comme un partenaire de premier plan, important, fiable et à long terme, a affirmé le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de sa rencontre avec son homologue japonais Shigeru Ishiba à Vientiane, au Laos, le 11 octobre, en marge des 44 e et 45 e Sommets de l’ASEAN et des sommets connexes.

Il s’agit de la première rencontre entre les deux Premiers ministres depuis la prise de fonction de Shigeru Ishiba le 1er octobre.

Félicitant Shigeru Ishiba pour son élection à la tête du Parti libéral-démocrate (PLD) et Premier ministre du Japon, Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam soutenait les contributions positives du Japon à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Il a souligné l’importance de renforcer la coopération économique, de renforcer la connectivité économique et d’assurer la sécurité économique, tout en soulignant la nécessité d’accélérer les projets de collaboration clés et en s’engageant à continuer de créer des conditions favorables pour que plus de 2.000 entreprises japonaises investissent et opèrent de manière rentable au Vietnam.

Le dirigeant vietnamien a exhorté le Japon à envisager d’accorder de nouveaux prêts d’APD pour des projets d’infrastructures stratégiques, notamment des lignes de métro, des chemins de fer à grande vitesse et des initiatives d’adaptation au changement climatique dans diverses localités du Vietnam.

Il a également proposé d’élargir la coopération à de nouveaux domaines tels que la transformation numérique, la transition verte, l’économie circulaire, les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle (IA) ; et d’approfondir la coopération dans le domaine du travail et la formation de ressources humaines de haute qualité ; de promouvoir la collaboration entre localités ; et de renforcer les échanges interpersonnels entre les deux pays.

Pham Minh Chinh a exprimé son espoir que le Japon continue de mettre en œuvre des politiques visant à encourager et à soutenir les ressortissants vietnamiens au Japon, et a affirmé l’engagement du Vietnam à se coordonner étroitement avec le Japon pour assurer le succès de l’EXPO 2025 à Osaka, Kansai.

Pour sa part, Shigeru Ishiba a affirmé que le Vietnam était un partenaire clé de son initiative Indo-Pacifique libre et ouverte, espérant approfondir et rendre la relation Vietnam-Japon plus intense et plus concrète.

Soulignant l’importance des ressources humaines vietnamiennes pour le développement économique du Japon, il a affirmé son engagement à continuer de créer des opportunités pour les travailleurs et apprentis vietnamiens d’étudier et de travailler au Japon grâce au "Programme d’emploi pour le développement des compétences" et à aider le Vietnam à former des ressources humaines de haute qualité.

Le dirigeant japonais a approuvé les propositions de Pham Minh Chinh visant à renforcer la coopération économique, commerciale et d’investissement, et s’est engagé à travailler ensemble pour surmonter les obstacles et faciliter la collaboration entre les deux pays.

Les deux Premiers ministres ont également convenu de renforcer davantage la confiance politique par le biais d’échanges et de réunions de haut niveau et à tous les niveaux, et ont souligné l’importance de promouvoir la coopération en matière de défense et de sécurité, de mettre en œuvre efficacement les mécanismes de dialogue et de coopération existants et de relever les défis communs dans la région.

Après avoir discuté des questions régionales et internationales d’intérêt commun, les deux parties sont parvenues à un consensus sur le renforcement de la coordination, le partage des positions et le soutien mutuel dans les forums multilatéraux tels que l’ASEAN, l’ONU et les mécanismes sous-régionaux du Mékong.

En ce qui concerne la question de la Mer Orientale, les deux parties ont souligné l’importance de maintenir la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté de la navigation et de survol en Mer Orientale, et de résoudre les différends par des moyens pacifiques conformément au droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Pham Minh Chinh a saisi cette occasion pour transmettre une invitation de la part du secrétaire général et président Tô Lâm à l’empereur et à l’impératrice du Japon à se rendre au Vietnam, et a exprimé son espoir d’accueillir bientôt le Premier ministre japonais pour une visite au Vietnam. Shigeru Ishiba a accepté l’invitation avec plaisir, déclarant qu’il organiserait le voyage dans les temps à venir.



