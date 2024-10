Le PM salue la stratégie économique australienne pour l'Asie du Sud-Est

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprimait lors d'une cérémonie marquant le premier anniversaire de la stratégie australienne qui s'est tenue à Vientiane le 11 octobre, en marge des 44e et 45e sommets de l'ASEAN et des réunions connexes.

Il a suggéré à l'Australie de développer un commerce équilibré et d'investir dans des projets de connectivité et de logistique des infrastructures, d'élargir la coopération dans les domaines traditionnels et émergents tels que l'économie numérique, l'économie verte et l'innovation.

Le dirigeant vietnamien a proposé que l'Australie élargisse sa collaboration dans les domaines de l'éducation et de la formation, du travail et des partenariats avec la jeunesse afin de réaliser de nouvelles percées dans les liens économiques ASEAN - Australie dans les années à venir, conformément au partenariat stratégique intégrale ASEAN - Australie établi en 2021.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours, le Premier ministre australien Anthony Albanese a souligné les avancées significatives de l'Australie dans la région au cours de l'année écoulée, notamment l'envoi de 220 délégations commerciales pour explorer les opportunités d'investissement et la création d'un fonds de soutien à l'investissement de 2 milliards de dollars australiens.

Cela a entraîné une augmentation de plus d'un milliard de dollars australiens des investissements directs étrangers en Asie du Sud-Est, renforcée par l'ouverture de trois nouveaux centres de promotion des investissements à Hô Chi Minh-Ville, Jakarta et Singapour.

En outre, l'Australie a accordé 130 bourses à la région, lancé un programme de soutien de 22,5 millions de dollars australiens pour la sous-région du Mékong et prolongé la durée des visas pour les entreprises de l'ASEAN de trois à cinq ans.

VNA/CVN