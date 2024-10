Le Vietnam et l'Australie conviennent de renforcer leur coopération

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et son homologue australien Anthony Albanese se sont engagés à renforcer la coopération entre les deux pays, pour la paix, la stabilité et la coopération dans la région, lors de leur rencontre à Vientiane le 11 octobre, en marge des 44 e et 45 e Sommets de l'ASEAN et des sommets connexes.

Photo : VNA/CVN

Pham Minh Chinh a apprécié le soutien de l'Australie accordé au Vietnam pour surmonter les conséquences du typhon Yagi.

Les deux dirigeants ont noté avec plaisir l'évolution fructueuse des relations bilatérales au cours de la période écoulée et ont discuté des orientations de coopération pour l'avenir.

Ils ont convenu de maintenir l'échange de délégations et de contacts de haut niveau, de continuer à mettre en œuvre efficacement la stratégie d'engagement économique renforcé Vietnam - Australie (EEES) et de promouvoir la collaboration dans les domaines de la sécurité et de la défense, du travail, de l'éducation et de la formation, de l'agriculture, des sciences et des technologies, du tourisme, de la connectivité entre localités et des échanges entre les peuples, entre autres.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Anthony Albanese a affirmé que l'Australie attachait de l'importance au renforcement de ses relations avec le Vietnam, notant que l'élévation des relations bilatérales au niveau d'un partenariat stratégique intégral a marqué un nouveau chapitre dans les relations.

L'Australie continuera à donner la priorité à son aide publique au développement (APD) au Vietnam, notamment dans les domaines dont le Vietnam a des besoins, tels que l'adaptation au changement climatique, la transition énergétique, la transformation numérique et l'économie numérique, a-t-il promis.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé à l'Australie de contribuer davantage à la promotion du dialogue, de la coopération et de l'instauration de la confiance par le biais de mécanismes dirigés par l'ASEAN, sur la base du respect du rôle central de l'ASEAN ainsi que de la consultation avec le bloc.

Ces efforts contribueront à assurer la paix, la stabilité et le développement dans la région et dans le monde en général, a-t-il déclaré, appelant l'Australie à poursuivre son soutien aux efforts de l'ASEAN pour réduire l'écart de développement, ainsi que son assistance à la coopération sous-régionale, y compris la sous-région du Mékong.

VNA/CVN